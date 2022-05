Chris Rock bromea sobre la cachetada de Will Smith y dice que hablará de ello… ¡En Netflix!

Chris Rock cada vez más se suelta a bromear acerca de la bofetada que le propinó Will Smith en la pasada edición de los Premios Oscar.

El comediante, de 57 años, se presentó el jueves en el Royal Albert Hall de Londres, donde abordó el tema brevemente para hacer reír a su audiencia.

“Estoy bien, por si alguien se lo preguntaba”, dijo Rock, de acuerdo con The Telegraph. “Recuperé la mayor parte de mi audición”.

Hablará del tema... ¿En Netflix?

Chris Rock se mantiene hermético sobre lo sucedido en los Oscars con Will Smith. (Getty Images.)

Rock no ha querido hacer ningún comentario público desde que Will Smith lo atacó en los Oscars, pero eso no ha evitado que de vez en cuando lance sus bromas al respecto.

“No esperen que hable de esta mier…”, agregó. “Hablaré de eso en algún momento... en Netflix”.

“Sus boletos eran caros, pero no tan caros”, bromeó Rock ante su público.

Rock también hizo una broma reciente en el espectáculo del también comediante Dave Chappelle, quien fue atacado en el escenario durante el festival Netflix is a Joke.

Chappelle, en pleno espectáculo, fue tumbado por un espectador en un intento de agresión. Luego que las cosas volvieron a la normalidad, Rock subió al escenario y tomó el micrófono.

“¡Pensé que era Will Smith!”, dijo Rock dijo ante la audiencia.

La contraparte

La bofetada de Will Smith a Chris Rock (Chris Pizzello/Invision/AP)

Smith, quien ganó el premio al Mejor Actor por su actuación en King Richard, se disculpó públicamente con Rock y dijo que “reaccionó emocionalmente” porque “la broma sobre la condición médica de Jada (Pinkett Smith) fue demasiado para mí”.

Desde entonces, la estrella renunció a la Academia, que también prohibió al actor asistir a sus eventos durante los próximos 10 años, y recientemente viajó a la India con fines espirituales.