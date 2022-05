Carolina Jaume, friendzoneada en el cuarto rojo de ‘El Poder del Amor 2′

Carolina Jaume no tuvo suerte ayer en ‘El Poder del Amor 2′ y hasta fue friendzoneada en el denominado cuarto rojo, donde tienen unos minutos para conversar y conocerse. Ella decidió llamar a Gustavo Leone.

Ella le reveló al participante de Honduras que la hace poner nerviosa y que la intimida. Pero, él se mostró un poco desinteresado hacia ella. Por lo que la ecuatoriana le preguntó “¿No te gusto porque soy mayor?”. La edad, según dijo, no es un impedimento para estar con una persona.

Carolina le insinuaba un beso pero Gus la frenó con un “los besos se ganan con tiempo”. Después de tantas vueltas, Jaume le confesó a Gus que “hace 10 años que no le latía el corazón el corazón por alguien. Ni me quedo nerviosa ni esquivo la mirada a alguien”.

Después de esa declaración, Leone agradeció los halagos pero la mandó directamente a la friendzone. “Eres una mujer muy atractiva pero no me gusta jugar con las personas y no te daré una falsa expectativa que ahorita no puede fluir”.

La ecuatoriana dijo que “a nadie le gusto (...) no hay una fila de hombres detrás de mi”. Los chicos de la casa gritaban al unísono “beso, beso”.

Rompe en llanto

Al conversas con sus compañeras agradeció que Gus haya sido sincero con ella. Mientras contaba que Leone no la quiere herir, rompió en llanto. “A mi criterio, no le gusto. Vuelve esa inseguridad”, dijo pero que pese a ello se siente bien por su sinceridad.

Recordó en ese contexto que su ex la dejó supuestamente por una chica menor que ella y que está “harta” de que ello suceda.

No es la primera vez

No es la primera vez que Carolina es friendzoneada por Leone. Más de una vez ha dejado entrever que no tiene ningún interés en ella. La presentadora de “En Contacto” ha admitido que él le pareció el más guapo de todos y que una vez que él empezó a seguirla en Instagram ella se emocionó.

Luego comenzaron a chatear cosas normales, nada románticas. Y aunque el chico le agradeció su interés, dejó claro que sus respuestas fueron por cordialidad y no como un “coquetín”.