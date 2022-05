Actriz de Doctor Strange y su pareja fueron acusados culpables por abusar de una menor

La actriz Zara Phythian fue hallada culpable por abusar sexualmente de una menor junto con su esposo Victor Marke. La famosa cadena británica BBC fue quien dio la información luego de que las autoridades judiciales de Nottingham le adjudicaran 14 delitos sexuales.

La agresión conjunta ocurrió entre 2005 y 2008, y la menor tuvo durante ese periodo de 13 a 15 años de edad mientras que la actriz ya era mayor de edad para ese entonces.

Por su parte, su esposo, que es instructor de artes marciales y se casó en 2015 con Phythian, también abuso de otra niña más por separado, y le imputaron un total de 18.

La pareja llevó el proceso judicial en libertad bajo fianza, pero tras ser encontrados como culpables, estarán bajo custodia. El juez del caso anunció que la sentencia llegará el 16 de este mismo mes y adelantó que es probable que dicte “un período considerable de detención”.

¿Quién es Zara Phythian?

Phythian es mas conocida por su participación en el Universo Cinematográfico Marvel, en el que únicamente hizo una aparición, en la primera entrega de Doctor Strange, en el 2016, donde encarnó a Brunette Zealot.

La actriz de 38 años inició su carrera en 2006, en películas como Croops, Underground (2007) y también Furor: Rage of the Innocent (2007). Al entrenarse en artes marciales, donde acabó por conocer a su esposo, esto la llevó a conseguir papeles en películas de acción y eventualmente llegar a las filas de Marvel.

Phythian también es recordada en Reino Unido por películas de acción y suspenso no muy conocidas y relativamente recientes como Cannibals and Carpet Fitters (2017) o Tribal Get Out Alive (2020). Actualmente, se encontraba trabajando en algunos proyectos para cine y televisión pero ante su probable sentencia en prisión, su participación en estas producciones se podría ver perjudicada.