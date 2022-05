‘Bienvenidos a Edén’: Razones por las que la serie ha recibido tantas críticas

Si bien desde el estreno de ‘Bienvenidos a Edén’ se han registrado importantes cifras de vistas en diferentes países y ésta ha sido todo un “boom” debido a la cantidad de estrellas que hay presentes en ella, también es cierto que hay quienes consideran que a esta historia le falta un mejor desarrollo argumentativo.

Es por eso, que pese a su imparable éxito, ella no termina de posicionarse muy bien, pues se considera que o se presenta un mejor desarrollo narrativo en la segunda temporada en la que se despejen tantas inquietudes o ésta debió presentar mejor cada uno de los aspectos que están causando inquietud entre el público. De ahí que hay quienes consideran que esta historia se desarrolló con la firme intención de solo entretener con un exclusivo y famoso elenco que generar expectativas en cuanto a su trama.

Sin embargo, también es cierto que esta producción no solo cuenta con estrellas de gran fama, sino también con los escenarios más espectaculares que están siendo elogiados por otros realizadores y quienes han podido deleitarse con cada escenario natural de la historia.

Razones por las que ‘Bienvenidos a Edén’ ha recibido tantas críticas

Aunque hasta ahora ‘Bienvenidos a Edén’ ha recibido muy buenos comentarios tras su estreno, también es cierto que hay un sector que ha señalado que no se siente a gusto con la trama juvenil, porque consideran que hay detalles importantes que no han sido bien definidos para la audiencia. Esto ha generado confusión e incluso dudas sobre la credibilidad de esta ficción que a muchos a atrapado desde el primer capítulo por considerarla novedosa o fuera de serie.

Así que si eres uno de los que pudo apreciar que hay muchos aspectos sin resolver en ella, no pierdas de vista el por qué ha generado tanta confusión en incluso duras críticas:

Tiene personajes que no tienen sentido: En esta historia se presenta a un grupo de jóvenes que son invitados a una exclusiva fiesta para celebrar el lanzamiento de una bebida. Y aunque los protagonistas principales están bien identificados, existe otro grupo que está muy presente, pero no guarda relación con el resto ni con el entorno, ni mucho menos poseen un fin dentro de la trama, es decir su conexión no es tal lo que genera confusión sobre su participación.

Dudas sobre Edén: Se sabe que este lugar es muy misterioso, único, pero no se desarrolla el por qué los chicos son llevados a este lugar tan inexplicable para desarrollar la historia. Se hace mucho énfasis en él, pero no se explica qué es lo que siempre suele suceder ahí. Incluso ha llegado a aburrir las constantes repeticiones sobre este lugar.

No se sabe cuál es el objetivo de los jefes de Edén: Los jefes o personajes que suelen recibir al grupo de chicos en Edén, aparentan tener una misión que no es desarrollada plenamente, todo se basa en el misterio no argumentativo y por eso, se desconoce qué es lo que ellos quieren realmente lograr con el reclutamiento de los chicos.