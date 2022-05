La hilarante respuesta de Jesse Williams al alboroto de su desnudo frontal en teatro

Un video de Jesse Williams ha revolucionado las redes sociales recientemente. El actor conocido por su papel en la serie “Grey´s Anatomy”, sale desnudo en una obra de Broadway.

En “Take Me Out”, Jesse Williams interpreta a Darren Lemming, un exitoso jugador de béisbol de raza mixta, que decide salir del armario cuando está en la cima de su carrera.

En esta obra se exploran temas muy profundos como el racismo, la homofobia, el clasismo y la masculinidad tóxica en el deporte. Y gran parte de la trama se lleva a cabo en los vestuarios.

Pero la escena que más llamó la atención del público, y que alguien grabó y compartió por redes sociales, fue la escena en las duchas donde el actor hace un desnudo frontal.

El video de Jesse Williams desnudo se volvió viral rápidamente, enloqueciendo a las personas, quienes han alabado elocuentemente el buen físico del actor, y han expresado un repentino interés por ver esa obra.

“Solo no le daré tanta importancia”, fue la respuesta de Jesse Williams al alboroto que ha causado su desnudo frontal

Jesse Williams fue invitado al programa “Watch What Happens Live’s After Show” conducido por Andy Cohen y ahí el actor respondió a todo el alboroto que ha causado su desnudo: “Es un cuerpo, una vez que lo ves, y cuando te das cuenta que es nada más que eso. Solo no le daré tanta importancia”.

El presentador le preguntó si ayuda que un actor se sienta bien con su físico para tomar la decisión de hacer un desnudo en una obra de teatro, a lo que Jesse Williams contestó en broma: “Me lo imagino. Yo no, así que no lo sé”.

El pasado mes de abril, en otra entrevista el actor había confesado que si estaba un poco inseguro con desnudarse en la obra, pero que era algo que le había estado pidiendo desde hace mucho tiempo.

De acuerdo con las declaraciones de Jesse Williams en ese entonces, él estaba buscando un papel que fuera un reto y lo pusiera nervioso, y lo consiguió: “Me hizo sentir vivo y nada cómodo”.

Te puede interesar:

Biógrafo de la realeza a ‘The Crown’: No muestran la personalidad de la Reina Isabel II

Confirman quién es el actor que abandona ‘Élite’ para la sexta temporada

Fotos de Bill Skarsgard, actor que da vida a Clark Olofsson, en la miniserie de Netflix