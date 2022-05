Está confirmada la fecha de Daredevil por Disney+ ¡Conócela!

Todo está listo para que Daredevil se sume a las producciones que podrán verse también por Disney+. Marvel’s Daredevil, o simplemente Daredevil, es una serie de televisión protagonizada por un superhéroe que no puede ver, pero que posee poderes especiales. Fue producida por Marvel Televisión y se estrenó en Netflix.

“La serie de Daredevil gira en torno a Matthew Murdock, un abogado de día y superhéroe de noche. A pesar de ser ciego luego de sufrir un accidente de niño, desarrolla un oído, un olfato, una fuerza y una agilidad increíbles. Sin descanso, Matthew Murdock recorrerá las calles de Nueva York a la caza de todo tipo de criminales a los que no puede castigar un tribunal”, precisa una nota de Marvelwiki.

Como se recordará, la primera temporada se estrenó el 10 de abril de 2015. El 21 de abril de 2015, la serie fue renovada para una segunda temporada. Fue en 2018 cuando se estrenó una tercera temporada.

¿Cuándo será?

La buena noticia es que Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, The Punisher, Luke Cage y The Defenders son las producciones que podrán verse por Disney+ el próximo 29 de junio. Para los seguidores de este universo se trata de algo natural teniendo en cuenta que la marca Marvel es propiedad de Disney. “Una vez completados los acuerdos contractuales con otras plataformas como Netflix, las series llegan a su plataforma natural”, citó es.ign.com.

Como se sabe, Daredevil fue creada por el productor y guionista estadounidense Drew Goddard. Una vez que se cumple la fecha de caducidad en Netflix, pasan a Disney +. Se supo que, apropósito del éxito de Daredevil, Charlie Cox fue invitado a una breve aparición en ‘Spider-Man: No Way Home’, citó Sensacine. El actor encarnó a su personaje en la última película protagonizada por Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire y este escenario al parecer volverá a presentarse para alegría de sus fanáticos.

“Recibí una llamada en la que me decían: ‘¿Quieres volver? ¿Quieres estar en Spider-Man?’ y yo estaba como: ‘¡Obviamente sí! Sería genial. Estoy emocionado. Me encantaría’. Dijeron: ‘Genial, estaremos en contacto’. Luego no recibí ninguna noticia sobre durante como dos meses. Llegué al punto en el que pensé: ‘¿Soñé esto?’. Pero luego recibí otra llamada”, contó Cox.

Un personaje con historia

Daredevil ya había aparecido en pantalla en el año 2003, pero e ese entonces el personaje lo tenía Ben Affleck, cuya interpretación fue del gusto de Charlie Cox no así su traje ni la cinta en su totalidad por ser larga y confusa.

“Creo que intentó hacer demasiadas cosas y era un poco confusa en lo referente al tono. Tenían a todo el mundo en la película, a Kingpin, a Bullseye, a Karen Page y a Foggy. Estaba saturada y son dos horas. Creo que eso es parte del problema. ¡Y ese traje apesta!”, citó Espinof.com.

