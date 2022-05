Camilo difunde inédito video de Evaluna bailando hace unos años

Camilo volvió a sorprender a sus fanáticos con sus ocurrencias y muestras de amor hacia Evaluna. Esta vez, el artista colombiano publicó en su cuenta de Instagram un video inédito de su esposa cuando era pequeña.

El video fue compartido por motivo del Día de la Madre, con el cual, el artista quizo homenajear a su amada. En las imágenes se puede ver a una Evaluna pequeña en terno de baño que se encuentra bailando con pasos muy pegajosos y saltando como si estuviera haciendo una coreografía, se nota que desde pequeña ya se preparaba para vivir uno de sus sueños que era el de ser artista.

“Con permiso... les dejo el mejor video que han visto en sus vidas.FELIZ PRIMER DÍA DE LAS MADRES Evaluna, naciste para serlo”, escribió Camilo, ya que la artista tuvo a su primera hija, Índigo, el 6 de abril.

VIDEO

El artista aprovechó para hablar de los anhelos de su esposa. “Me acuerdo cuando recién nos conocimos y me decías que tu sueño más grande era esto que estás viviendo en este momento. Dios no se equivocó en dejar a Índigo en tus manos. Tienes en tu madre y en la mía los mejores ejemplos. Aprendo de ti a diario, Chao. Vamos a dormir que tenemos sueño los dos jajaja”, contó.

Miles de fanáticos y usuarios respondieron a la publicación para dar los mejores de sus deseos.