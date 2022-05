La particular cláusula de contrato de Sandra Bullock sobre las escenas de sexo

Los fieles fans de Sandra Bullock están claros de que ella ha sido una de las actrices más versátiles de todos los tiempos. Desde sus inicios ella ha sido capaz de asumir cualquier tipo de rol, pero lo más impactante y que pocos se habían puesto a analizar es que nunca ha sido vista en escenas subidas de tonos.

Es así como se generó un debate sobre sus producciones y cómo realmente ella nunca se ha dejado ver en situaciones de extrema intimidad, pues ella siempre se ha caracterizado por asumir papeles divertidos y que nada encajan con el romance extremo o en actos de seducción fatal con el que todos puedan suspirar. Pero, todo ello tiene una razón y es que la actriz siempre se ha negado a ello.

Y es que así hay quienes destacan por estar encasillados en ciertos roles, ella ha sido muy clara sobre su postura con este tipo de escenas que a simple vista le parecen un tanto incómodas y que requieren de una preparación a la que no ha estado dispuesta asumir.

Esto es lo que dice la cláusula de contrato de Sandra Bullock

Incluso, recientemente se conoció que Sandra Bullock maneja un código muy secreto sobre ello, pues ante cualquier tipo de contratación no pasa por alto que existe una cláusula en la que se niega rotundamente a realizar escenas de sexo. Eso no existe para ella, pues le resulta muy incómodo o impensable el saber cómo luce ella desnuda en la cama realizando cualquier tipo de acto sexual.

Es por ello que hasta llegó a comentar que no tiene ningún tipo de interés por conocer cómo se ve mientras está en la cama. Ella prefiere dejar todo a la imaginación y reiteró que no es de las mujeres que está todo el tiempo pensando cómo se ve y por ello suele no grabarse ni dejar que sea grabada durante este tipo de acciones que además considera muy personales.

“No soy la clase de persona que dice: ‘¡Voy a grabarme a mí misma teniendo sexo porque me voy a ver bien! Esto ha sido siempre una pelea. Siempre pensaba: ‘¿Puedo no ser la típica chica que consigue el chico?. Si hay una escena romántica, ¿puede ser divertida?’. La comedia siempre ha sido mi tipo. Es como he sobrevivido. Es segura porque establezco el tono”, expresó esta estrella tan querida de Hollywood durante una entrevista a The Sunday Times Magazine.

Aquí ella mencionó que siempre le ha apostado a la comedia, porque se siente más cómoda, no se ve involucrada en ese tipo de situaciones que son incómodas para ella y además le permite ser más libre para desarrollar sus roles con los que siempre ha puesto a reír a la audiencia que no duda en seguir los pasos de su carrera. Además, con ello marca un hito en la industria como una de las actrices que menos se ha “sexualizado” y aún así es admirada y respetada por su talento tan natural.