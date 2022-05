Karol G habla de un posible remix de Tusa junto a BLACKPINK

No cabe duda, que la canción de Tusa de Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida Karol G, le ha dado la vuelta al mundo gracias a su remix junto a la rapera Nicki Minaj y la frase “Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala”.

Karol G habla de una posible colaboración o remix de Tusa junto a BLACKPINK . / Foto: Getty Images (RODRIGO VARELA/Getty Images)

Pero si alguna vez te has preguntado, ¿Hubo la posibilidad de tener otra versión del tema?, la respuesta es sí, y es que, hace un par de semanas, Karol G reveló que le hubiera gustado realizar un remix de Tusa junto al grupo femenino de k-pop BLACKPINK.

Karol G habla de una posible colaboración o remix de Tusa junto a BLACKPINK . / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images for Coachella)

Karol G habla de una posible colaboración o remix de Tusa junto a BLACKPINK

Por medio de una entrevista, la colombiana reveló que su canción favorita de un artista con el cual le gustaría colaborar es How You Like That de BLACKPINK, pero eso no fue todo, porque además reveló que su colaboración soñada sería con Lisa, integrante del grupo femenino de k-pop.

Por si fuera poco, reveló que un remix de Tusa junto a BLACKPINK estuvo a nada de realizarse “Les voy a contar una pequeña historia, cuando lancé Tusa con Nicki Minaj, en mi mente pensé en un remix con BLACKPINK, hablamos sobre eso, pero nunca se realizó por el COVID, pero hubiera sido el remix de la vida”, dijo la intérprete de Bichota.

Cabe recalcar que en octubre de 2021, Lisa junto a Ozuna, DJ Snake y Megan Thee Stallion, estrenaron el sencillo SG, y aunque la integrante de BLACKPINK, no cantó en español, los BLINKs, aún no pierden la esperanza de escuchar a la idol cantando en ese idioma.

Por otro lado y de acuerdo con varios rumores, el comeback o regreso de BLACKPINK estaría más cerca que nunca y en las próximas semanas se anunciaría el nuevo sencillo de la agrupación femenina.