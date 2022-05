Dragon Ball: El curioso motivo por el que cada 9 de mayo se celebra oficialmente el Día de Goku

Así como la franquicia de Star Wars tiene su “May The 4th”, Dragon Ball cuenta con su “Goku Day” y se celebra este mismo lunes 9 de mayo. No solo eso, la fecha es reconocida por la Asociación de Aniversarios en Japón; cuestión que no es para sorprenderse, pues se trata del personaje principal del animé más icónico de la historia.

Muchos podrían pensar que el día especial lo merece la franquicia completa y no estarían errados en su planteamiento. Sin embargo, aunque sí lo tiene (20 de noviembre), se celebra con mayor fervor el del personaje por los significativo que es para toda la trama. Goku es Dragon Ball y Dragon Ball es Goku.

Antes, cuando teníamos la oportunidad de ver un solo capítulo al día, porque era la única manera a la que accedíamos a los contenidos de series, Goku pasaba semanas desaparecido de las acciones de la batalla.

Bien sea que estuviese entrenando o recuperándose de una brutal golpiza, los productores de Toei Animation y Akira Toriyama se las arreglaban para sacarlo de escena y así hacer que todos los fanáticos lo extrañaran. Entonces, bien recordarán la sensación que causaba cuando aparecía demostrando una fuerza descomunal, con la que sabíamos que iba a arreglar todo.

Es en este preciso sentimiento en el que se basa la especialidad de Goku para todos los que hemos visto Dragon Ball durante años. Y por lo tanto, cada 9 de mayo celebramos su día, que oficialmente fue reconocido desde el 2015.

¡Festejemos juntos el #GokuDay disfrutando un maratón de Dragon Ball! 🟠🔵🐉👊🏼 Comparte este post y etiqueta en comentarios a la persona con la que verás, ¡todos los capítulos! #DragonBall #Goku pic.twitter.com/64TmJ3ODVA — Toei Animation Latinoamérica (@ToeiAnimationLA) May 9, 2022

¿Por qué el 9 de mayo es el Goku Day?

La historia de por qué el Goku Day se celebra cada 9 de mayo es curiosa, pero con mucho sentido para quienes impulsaron esta iniciativa. Nació de los fanáticos en el lejano oriente y en el medio de las peticiones a la Asociación de Aniversarios en Japón se sumó la gente de Toei Animation.

Goku Day es el 9 de mayo por la pronunciación de la fecha en japonés. En el país asiático las fechas se escriben y se dicen colocando primero el mes y después el día. Entonces, el 9 de mayo (mes 5) -como lo de decimos en América Latina- en Japón sería 5/9.

Hoy es el día internacional de Goku, para muchos, un personaje que marcó una época. Un personaje que llegó y se quedó para siempre.

Feliz #GokuDay. pic.twitter.com/dFkCe46mjw — Miguel Ángel Arquellada (@maarquellada) May 9, 2022

De esta manera, al pronunciar esta fecha en el calendario suena con las sílabas “Go” y “Ku”. Los fanáticos tenían más de una década celebrando este día hasta que con la activación del animé y el nuevo hype que generó Dragon Ball Super obtuvo el reconocimiento oficial.

Por lo general esta fecha se celebra con algún anuncio importante por parte de la franquicia. El año pasado confirmaron la nueva película, Dragon Ball Super: Super Hero de la que todavía seguimos esperando el estreno, por lo que es probable que no hayan novedades en el 2022. De igual forma todavía queda mucho de este día por los que estaremos atentos.