Las reacciones en redes tras el lanzamiento del nuevo disco de Bad Bunny

Jamas me habia identificado con una frase pero cuando Bad Bunny dice “Yo le hablo a Dios y tu eres su respuesta, aprendí que los momentos lindos nunca cuestan, cómo cuándo me regalas tu mirada y el sol su puesta”

bro i really feel that #UnVeranoSinTi pic.twitter.com/HkpSic7hIC