Ex pareja de Kim Kardashian revela que el sex tape filtrado fue un acuerdo para ganar fama y dinero

En 2002, Kim Kardashian no era la megaestrella que es hoy pero la filtración de una sex tape la catapultó a la lista de celebridades de oro, cuando recién cumplió 23 años.

En aquel entonces, Kim era conocida como la heredera del difunto abogado Robert Kardashian, estilista personal de la cantante Brandy Norwood y novia de su hermano Willie “Ray J” Norwood.

En octubre de ese año, la pareja se fue de viaje al lujoso resort Esperanza en Cabo, México, para celebrar el cumpleaños número 23 de la socialité. Se llevaron una videocámara de mano y se filmaron teniendo sexo.

Kim Kardashian Kim Kardashian se filmó teniendo relaciones con su entonces novio Ray J

Vestido de Marilyn Monroe puede tener daños tras uso de Kim Kardashian, afirma conservadora experta

Para 2006, Kim había comenzando a tener apariciones en los medios como la mejor amiga de Paris Hilton, quien en ese entonces estaba en la mira por su participación en el reality The Simple Life de Fox así como por 1 Night in Paris, un video sexual que había filmado con su exnovio Rick Salomon.

En marzo de 2007, las cintas que habían grabado Kim y Ray J fueron lanzadas al público por la compañía pornográfica Vivid Entertainment bajo el nombre Kim Kardashian: Superstar, de 41 minutos de duración.

Aquella cinta multiplicó la popularidad- y las ganancias - de Kim, lo que le dio pie a su propio reality show Keeping Up With the Kardashians.

Ahora, la nueva serie The Kardashians ha hecho que todos vuelvan a hablar de ello.

Kim Kardashian Se han revelado nuevos secretos en The Kardashians

Kim Kardashian y Pete Davidson muy románticos: lo que hay detrás de las controversiales fotografías

Aunque se dijo que Kanye West recuperó todo el material del “sex tape” de Kim para proteger a su ex esposa, Ray J aparentemente ha confirmado la existencia de un segundo material.

También dijo que nunca tuvo una copia a pesar del momento de The Kardashians que muestra a Kanye West entregándole las supuesta cinta.

En una entrevista con el tabloide británico Daily Mail, Ray J afirmó. “Me he sentado en las sombras durante más de 14 años, permitiendo que las Kardashians usen mi nombre, abusen de mi nombre, ganen miles de millones de dólares durante una década y media hablando de un tema del que nunca he hablado”.

“Nunca filtré nada. Nunca filtré un video sexual en mi vida. Nunca ha sido una filtración. Siempre ha sido un trato y una asociación entre Kris Jenner, Kim y yo, y siempre hemos sido socios desde el principio”. principio de esto”.

Kim Kardashian El ex novio de Kim Kardashian aseguró no tener ninguna copia de la sex tape que grabaron

Así se ve la casa de Kim Kardashian tras su divorcio con Kanye West

Kim demandó a la compañía detrás de la divulgación de su sex tape por invasión de la privacidad. Más tarde abandonó la demanda y llegó a un acuerdo con Vivid Entertainment por $ 5 millones de dólares, pero algunos han alegado que Kim y su madre Kris Jenner estaban detrás todo para obtener fama.

Ray J le dijo al Daily Mail que le propuso a Kim la idea de lanzar la cinta, y que ella y Jenner supuestamente la aceptaron. Aseguró que el equipo madre e hija firmó un contrato por dos cintas, la que estrenó en 2007 filmada durante unas vacaciones en Cabo San Lucas, México, y la inédita creada en Santa Bárbara, California.

“Se las quedó todas”, reveló el cantante de R&B. “Nunca tuve una cinta en mi poder en toda nuestra relación. Ella siempre ha tenido todas las cintas en una caja de zapatos Nike debajo de su cama. Estoy seguro de que ahora tiene camas más grandes y mejores. Así fue como surgió todo. Una vez que le planteé la idea, sólo jugando un poco, fue cuando se le ocurrió la idea, habló con su madre y desde ese momento estuvo fuera de mis manos”.

Ray explicó que lamenta el lanzamiento de la cinta y que las Kardashian hayan construido “un imperio a partir de una mentira que ellas mismas crearon”. Agregó que como resultado de su participación en la cinta, dijo que perdió la oportunidad de participar en Dancing With the Stars y America’s Got Talent.