Mira dónde se rodó la película ‘Amor de Madre’ que cuenta con paradisíacos paisajes

Si algo ha causado el estreno de ‘Amor de Madre’ son buenos comentarios. Y es que esta producción ha sabido presentar muy bien un tema tan cotidiano como las relaciones de los hijos con sus progenitoras y cómo ellas están siempre dispuestas a apoyar o dar lecciones vitales para la vida.

Pero, otro aspecto que ha causado una grata impresión, han sido los escenario naturales y tan espectaculares en los que se desarrolla esta trama que también apela al amor propio y al saber sobrellevar relaciones que no tienen futuro. Es por eso, que luego de su inclusión en el catálogo de entretenimiento no hubo quien luego, no indagara sobre el espectacular lugar en el que se grabó esta película tan colorida, amena, conmovedora y divertida.

Es por ello que sus realizadores se dieron a la tarea de comentar no solo dónde se ubican los bellos paisajes mostrados en cámara, sino que también contaron gran parte de los obstáculos que se les presentaron durante el rodaje que se realizó en el 2020 en medio del inicio de la pandemia por Covid-19.

¿Dónde se grabó la película ‘Amor de Madre’?

La película ‘Amor de Madre’ trae de vuelta a la pantalla a dos figuras muy queridas por los amantes de la comedia española. Se trata de Carmen Machi y Quim Gutiérrez, ellos son los encargados de regalar las más emotivas y hasta jocosas escenas en las que se muestra cómo un hombre que queda plantado en el altar emprenden su luna de miel, pero acompañado de su progenitora a fin de no perder el dinero del costoso viaje en el que asisten a un muy romántico y paradisíaco lugar.

Y éste no es otro que la Isla Mauricio, ubicada en África muy cerca de Magadascar. Este lugar que cuenta con su propio estatus de Estado soberano, registra los más lujosos, imponentes e increíbles espacios naturales en los que el público se maravilla con tan solo apreciar cada escena en la que los azules cristalinos de las playas de las demás islas cercanas como: San Brandón, Cargados Carajos, Rodrigues y las Agalega; le regalan al espectador los más inolvidables momentos.

Ahí se rodó gran parte de esta historia en la que por situaciones del destino, el equipo de trabajo, incluido el elenco debió resguardarse, pues varios de ellos dieron positivo a Covid-19 y por tanto debieron resguardarse adecuadamente con la finalidad de no crear una ola de contagio que les impidiera continuar con las grabaciones que se vieron retrasadas luego de que se conociera que Justina Bustos y Yolanda Ramos estaban enfermas con esta peligrosa enfermedad.

Ante esta inesperada eventualidad, parte del equipo decidió trasladarse a Tenerife, lugar en el que se lograron grabar las escenas más importantes y que no requerían la presencia de estos talentos que luego se recuperaron en medio de este paradisíaco lugar. “El equipo mauriciano no quería rodar con nosotros. Estuvimos encerrados en la habitación y nos dieron la comida con un palo”, expresó Machi durante una entrevista y así lo reseñó el portal Cinemanía; pero aún así se logró culminar esta trama que está teniendo tanto éxito en Netflix.