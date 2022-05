Las Kardashian le ganaron el juicio a Blac Chyna, la ex de su hermano

Kardashian ganaron demanda a Blac Chyna El grupo familiar Kardashian-Jenner no tiene que pagarle nada a la ex de Rob.- Instagram @carasmexico

Desde hace varios días las Kardashian habían estado lidiando con una demanda de Blac Chyna, la ex de su hermano Rob, la cual las llevó a enfrentar un juicio para dirimir si había responsabilidad en los daños y perjuicios que ella alegaba.

Sin embargo, la justicia no encontró evidencias suficientes que respaldaran la visión de la influencer, quien acusó a Kim, Khloé, Kylie y Kris Jenner, esta última la matriarca de todo el grupo, de afectar su reputación.

En consecuencia, la joven presuntamente perdió contratos millonarios por su reality show en la televisión y se fueron a la basura otras oportunidades profesionales, por lo que pidió 100 millones de dólares para resarcir estas consecuencias.

No obstante, el jurado no encontró culpables a las socialités de conspirar en su contra para conseguir que se cancelara la segunda temporada del reality show, Rob and Chyna, donde era protagonista al lado de su entonces prometido.

De acuerdo con Quién, el juez Gregory W. Alarcon dictaminó que Blac Chyna no sufrió ningún tipo de daño por su vínculo con Rob Kardashian y que Kris Jenner solo actuó para proteger su propio interés económico.

Esto, porque Khloé Kardashian, Kylie y Kris Jenner advirtieron en algunos correos electrónicos entre 2016 y 2017 que era preocupante documentar la relación tóxica que ambos sostenían

Incluso, el único hijo de Jenner con Robert Kardashian, ya difunto, reveló en su testimonio que sufrió violencia doméstica y que hasta su expareja llegó a amenazarlo con una pistola en la cabeza, intentó ahorcarlo con un cable de teléfono y lo golpeó reiteradas veces.

De igual manera, el mismo juez determinó que Kim Kardashian no podía ser condenada por difamación, por lo que todas fueron absueltas de algún compromiso con la ley.

“Están felices de haber dejado esto atrás. Creo que el caso fue muy claro. El jurado hizo un gran trabajo, lo consiguieron. La familia estaba muy contenta y agradecida, estaban exuberantes”, dijo el abogado de los Kardashian-Jenner, Michael G. Rhodes.