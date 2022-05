Critican a Shakira por exagerar con filtro en redes y la comparan con las Kardashian

Shakira es una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos, y a sus 45 años sigue triunfando en el mundo de la música.

Parece que los años no pasaran por ella, pues a su edad, luce muy joven y parece de 20 o 30, además que sus looks son frescos y modernos.

Recientemente, la famosa estrenó un nuevo tema con Rauw Alejandro, Te felicito, que en poco tiempo se ha convertido en todo un éxito.

Aunque muchos la han llenado de halagos por el tema y por su increíble físico, también ha recibido algunas críticas por exagerar con los filtros en redes.

Shakira recibe miles de críticas por exagerar con filtros en redes

Los filtros en redes se han convertido en algo típico en todas las famosas, algunas son acusadas de exagerar como Kylie Jenner, Kim y Khloé Kardashian, y Jennifer López.

Sin embargo, Shakira también hizo uso de uno de los filtros para promocionar su tema, pero no fue del agrado de los fans, e incluso la compararon con las Kardashian.

“Creo que Shakira ya se unió a las Kardshian con tanto filtro”, “ella es hermosa, no necesita un filtro tan exagerado”, “no Shaki quiero ver tu verdadera belleza, no esos filtros”, “Shaki Kardashian, ya estás exagerando, no lo hagas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Es una de las pocas veces que la cantante colombiana usa filtros en sus redes, pues generalmente se muestra al natural o maquillada pero sin filtro, algo que sus fans constantemente le alaban.

Sin embargo, nadie debe juzgarla por usar filtros, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera con sus redes y con su físico.

Además, la cantante deja claro que es mejor no prestar atención a las críticas ni ataques y solo hacer lo que te haga sentir bien y feliz.