Actor de ‘365 días’ revela si las escenas de sexo fueron reales

Si eres uno de los que ha quedado atónito ante el derroche de sensualidad de ‘365 días’ seguramente te ha pasado por la mente cómo se logra ese resultado tan erótico e íntimo de cada una de las escenas en las que sus protagonistas no dejan nada a la imaginación.

Y la respuesta quedó aclarada a través del actor Michele Morrone y Bartek Cierlica, director de fotografía de esta producción que regresó más profunda y dispuesta a seguir sorprendiendo con escenas cada vez más complejas y en las que la sensualidad y el erotismo estuvieron a flor de piel en esta trama que además cambió alguno patrones en su estructura, sobre todo en cuanto al tratamiento femenino de su protagonista y de cómo ella posee más carácter y participación dejando atrás gran parte de las críticas que ha generado desde el estreno de la primera parte en la que muchos la consideraron muy machista debido a la sumisión de Laura.

Pero, lo cierto es que hay mucho profesionalismo tras cada escena y esto es algo que ambas personalidades explicaron en una reciente entrevista con los medios de comunicación.

¿Fueron reales las escenas de ‘365 días’?

Ante esta inquietud el guapo actor y protagonista de ‘365 días’ confesó que las escenas que se presentan con un alto margen de sensualidad y erotismo fueron grabadas con especial cuidado y profesionalismo, tanto que hasta estos destacados protagonistas contaron con el apoyo y coordinación de intimidad quienes los ayudaron a recrear gran parte de lo que se ve en pantalla y que no es completamente real.

“Parece real porque somos buenos actores. Sabemos cómo fingir. No es real. Mucha gente me escribe diciendo ‘Dios mío, fue real, se sintió real’. Pero no fue así”, expresó Morrone a través de un Instagram Live que realizó para responder a todas las inquietudes que tenían sus fans acerca de la película y sin duda prevaleció la curiosidad sobre las escenas de tan alto erotismo que se pudieron apreciar en ella.

Sin embargo, fue el director de fotografía quien despejó más dudas sobre ello. “Queríamos que la cámara fuera prácticamente invisible para permitirles actuar, por lo que las tomas fueron muy, muy largas. Creamos la atmósfera más íntima que pudimos para los actores, redujimos la cantidad de personas en el set al mínimo necesario . Traté de mostrar su pasión de una manera natural y hermosa. Queríamos que el sexo se sintiera auténtico, que el espectador escuchara sus susurros y suspiros. Queríamos mostrar el sudor y la pasión, pero sin cruzar la línea hacia la pornografía”, dijo este especialista de imagen y así lo reseñó el portal Sensacine.

Además, éste reiteró que se cuidaron todos los detalles estéticos, que todo se viera bien logrado, pero sobre todo que todo se sintiera tan real que a nadie le quedara la duda de que tanto Laura como Massimo estaban disfrutando de este encuentro que deja a todos atónitos. También ambas figuras comentaron que el equipo de realizadores estuvo muy atento a que se manejaran los códigos del respeto y de comodidad para que todo se desarrollara con especial profesionalismo, pero nada de lo que se ve en pantalla fue completamente real.