Mira por qué los fans de ‘The Crown’ están a gusto con el elenco de la quinta temporada

Una de las series más esperada por los fans de Netflix es ‘The Crown’. Y es que esta trama siempre genera mucha controversia debido a los secretos ocultos que son revelados de la realeza y que incomodan a cada uno de sus miembros tras cada estreno de temporada.

Esto es algo que ha disfrutado su creador Peter Morgan, pues éste no solo ha sabido sobrellevar las acusaciones, posibles demandas y hasta amenazas, pero esto no le ha impedido seguir trabajando con calidad y demostrando que es capaz de hacer cada vez más sobre todo en la elección del elenco que siempre ha tenido una rotunda aceptación debido al gran parecido que cada uno de ellos posee sobre las figuras de la vida real.

Es por eso que siempre ha captado la atención de todos, pero el fenómeno del furor que genera con esta historia se ha incrementado desde la cuarta temporada en la que entró en escena Emma Corrin que bien supo interpretar el rol juvenil de Lady Di. Ella demostró que guarda mucho parecido con esta mujer tan admirada, pero además ratificó que era capaz de revivirla a través de cada actriz que elige para ese rol tan significativo.

¿Por qué los fans de ‘The Crown’ están a gusto con el elenco de la quinta temporada?

Y es que si algo posee Morgan es olfato. Esto quedó demostrado con la selección del nuevo elenco de la quinta temporada de ‘The Crown’. Aquí dejó claro que con el paso del tiempo tenían que ser renovados, ya que así se lograría la credibilidad del período que se está recreando, pero sobre todo con ello demuestra que toma especial atención a cada detalle para lograr una fiel muestra de lo que sucedió durante los años más tormentosos que le tocó vivir a la familia real británica.

Es por eso que al saberse que figuras como Elizabeth Debicki, Imelda Staunton y hasta el mismo Dominic West estaría asumiendo los papeles de Diana de Gales, La Reina Isabel II y el príncipe Carlos respectivamente, los fans de esta exitosa historia deliraron de emoción, pues consideran que estas tres estrellas de Hollywood superarán las expectativas que se tienen con esta trama tan esperada durante este 2022.

Incluso, el público ha elogiado las caracterizaciones que se han hecho con cada uno de ellos, pues no solo resultan muy similares, sino que hasta en el set de grabación han confundido a quienes desde lejos miran este arduo trabajo que los tiene a todos muy sorprendidos. El único que ha recibido críticas es el actor Dominic, pues los fieles fans aseguran que no es que no tenga similitud con el personaje real, sino que éste es muy guapo y no posee el mismo porte que tiene el hijo de la Reina Isabel II.

Esto no ha sido impedimento para que los fans reiteren su participación en esta serie en la que sin duda, han recibido desde ya buenos elogios hasta el punto de asegurar que hasta ahora este es el mejor elenco con el que ha contado ‘The Crown’.