Marko Pérez: “Hacer comedia sin que nadie se ofenda es imposible”

Humildad, constancia y éxito define a Marko Pérez, quien es comediante, productor e influencer venezolano. Este sábado 7 de mayo estará en Quito con su stand up comedy ‘Sin sugar no hay paraíso’, en la Estación De Cristal Teleférico, a las 19:00.

Con una duración de dos horas, en el show aborda la diferencia entre el hombre y la mujer y cómo de maneras distintas ven las situaciones de la vida. Sobre todo temas delicados como la infidelidad.

Marko comentó en una entrevista con este diario que en su show trabaja con un código de identidad con el público. El rato de risas está garantizado por él. De hecho, “al que no le guste le regresamos su dinero”, dijo.

¿De dónde sacas esas vivencias de las mujeres para recrearlas en los videos?

—Me baso en encuestas. Cuando tienes algo en mente para crear contenido de identidad, debes llamar a varias personas. Depende de las respuestas en común parte la idea. Eso llevará a que el usuario interactúe y cuando eso lo hacen los videos son más virales. Eso es lo que buscamos.

¿Existen límites en el humor y la comedia?

—Los límites van en la lógica. Lo que son límites para una persona no lo son para otra. Hacer comedia actualmente sin ofender es imposible. Si haces comedia sobre mujeres y no les parece, se van a ofender. Los límites de la comedia los establecen, actualmente, las redes sociales. No se puede hablar temas de raza o género; es algo que mi equipo y yo tenemos claro.

¿Cómo haces para tener los pies en la tierra siendo tan famoso?

—Porque esto es un negocio y no tiene por qué afectarme el ego. Marko es un producto y al final es mi negocio. Yo entendí esto desde el día uno porque trabajé con el manejo de otros artistas con una empresa productora. Entendí que la destrucción de la carrera de un artista es sencillamente por su ego.

Tu sueño es tener un Oscar ¿Ya trabajas en un proyecto para obtenerlo?

—Ya estamos trabajando en una película que se llama ‘Cosas claras’. Lograremos hacerlo muy bien para estar nominados a una estatuilla. Soy muy paciente mientras Dios me mantenga vivo. Esta película va a sacudir al mundo porque aborda temas de los que no se puede hablar. Yo mismo la estoy costeando al 100%. Es mi sueño y mi responsabilidad.

8 Millones

Es la cantidad de seguidores que tiene en Instagram, al momento, en @marko donde está activo a diario y tener un contacto mucho más cercano con su público.

