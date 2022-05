La dura decisión que tomará Benedict Cumberbatch tras Doctor Strange 2

El Doctor Strange: el multiverso de la locura está a punto de estrenarse a nivel mundial y con ello múltiples teorías serán confirmadas o descartadas. Aunque, tras esa película muchos proyectos tomarán forma, también sus estrellas se inclinarán por decisiones que no terminan de agradar a los fans.

El actor estadounidense Benedict Cumberbatch en una entrevista con IGN US confirmó que después de su rol como el Hechicero Supremo se tomará un descanso de la actuación.

La principal motivación de tomar esta decisión responde a lo ocupado que ha estado entre ser padre, actor y más responsabilidades. “También se pone bastante multiversal en la vida real”.

¿Cuánto tiempo?

Aunque no ha dado un tiempo en especifico, el estelar del Poder del Perro, espera darse un lapso de al menos dos años fuera del séptimo arte. De igual manera su personaje del MCU estará alejado un buen tiempo ya que varios proyectos no necesitan de él para su desarrollo.

Durante su charla con el sitio número uno de videojuegos, recalcó que le gustaría ser la variante menos ocupada de Doctor Strange. “Supongo que uno que está menos ocupado, tal vez... Podría ser esa variante bastante pronto, lo cual es agradable - voy a tomar un pequeño descanso”.

Aunque después del Multiverso de la Locura no tendremos a Doctor Strange por varios años, sí se dejará sentadas las bases para proyectos donde el Profesor X, Deadpool, X-Men, Capitana Carter y los 4 Fantásticos.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es protagonizada por Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange, junto a Elizabeth Olsen como Scarlet Witch. Son acompañados por Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Rachel McAdams y Xochitl Gómez