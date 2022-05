El Poder del Amor 2: Nathalie Carvajal se besó con Gustavo, a quien vinculaban con Carolina Jaume

Nathalie Carvajal sorprendió en la gala de El Poder del Amor 2, transmitida la noche de este domingo en Ecuavisa. La modelo decidió dar un beso a Gustavo, un concursante al que vinculaban con Carolina Jaume, desde antes de que ella viaje a Turquía para participar.

En días anteriores, Nathalie era vinculada con fredito, con quien se estaba conociendo hasta que se molestó con él. Es así que el domingo, la ecuatoriana se besó con Gustavo y dijo que él le llamaba la atención porque vio algo que le atrajo de él. Además, ella dio a entender que estaba decepcionada.

Nathalie Carvajal se besó con Gustavo

Luego, la guayquileña quizo besar a Fredito pero él se negó porque no quería ser plato de segunda mesa. Con lo que ambos demostraron que no estaban atravesando un buen momento juntos.

Ya para el lunes, Nathalie y Fredito se reunieron a hablar del beso. La influencer indicó que para ella el beso fue un “desahogo”, porque había pensado que no iban a tener nada y aparte él le bailó a una participante en una dinámica, según explicó ella.

Fredito le aclaró que él quería seguir conociendo a Nathi, mientras que ella le dijo que quiere lo mismo pero le dio a entender que le gustaría que ya puedan concretar algo. Finalmente, él le dijo que ya no se esté dando besos por ahí porque la próxima vez ya no se acabará todo.

Los fanáticos habían vinculado a Gus con Carolina Jaume, quien entrará al programa este miércoles. Sin embargo, entre ambos participantes aún no había nada ya que no se conocían. Por otro lado, Gus también fue vinculado con Melisa, la enemiga de Nathi, que aunque ya no tienen nada, la colombiana reveló que el beso le sorprendió.