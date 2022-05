María Mercedes Cuesta habla sobre la supuesta ruptura de Mare Cevallos y Andrés Salvatierra

Las recientes declaraciones de María Mercedes Cuesta, madre de la actriz Mare Cevallos alertan de una posible ruptura con Andrés Salvatierra. El romance que iniciaron en la primera temporada de El Poder del Amor en Turquía al parecer acabó.

Mare y Andrés parecían muy enamorados cuando se fueron a Bolivia pero al parecer esto acabó. Así lo dio a entender la periodista durante una visita que hizo al programa “En Contacto” donde también habló del nuevo programa digital que conducirá con su hija.

No dijo muchos detalles, pero indicó que está feliz que el boliviano actualmente esté en Ecuador y confirmó que Salvatierra trabajará en una producción de Ecuavisa junto a Don Day.

Por su parte, Cuesta no quiso ahondar en el tema ya que es vida privada de su hija. “Tu postura para mi es la correcta porque es algo que no te compete hablar ni dar detalles”,dijo y cuestionó lo difícil que será para Mare “asumir el hecho de que él está en el país y ya no estén juntos”.

“Si, pero sucede y en todo caso uno tiene que dividir la parte personal con la parte laboral. Yo me alegro que Ecuador haya acogido a Andrés y que él esté trabajando aquí, está trabajando en un proyecto de Ecuavisa, me parece maravilloso”.

Admitió que “es un chico muy talentoso” y que le cae muy bien, aunque también dejó claro que no tiene mucho contacto con él “porque yo no me meto” en la relación que tiene con Mare.

Pese a las declaraciones de María Mercedes Cuesta, la pareja no se ha pronunciado al respecto. Mare Cevallos aún guarda en sus registros en Instagram las imágenes junto a Andrés Salvatierra y el boliviano igual.