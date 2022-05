La historia de amor de una profesora británica que encontró el amor en la Amazonía de Perú

La pandemia dejó una increíble historia de amor entre una profesora y un joven de la amazonía peruana que al poco tiempo se hizo viral en las redes sociales por su historia.

La profesora es Caroline Knight, de Reino Unido, y Rómulo Elier, de Perú y se conocieron en la selva peruana.

Todo comenzó cuando Caroline, quien es profesora de yoga viajó a Sudamérica junto a un grupo de amigos. Su intención era dar algunas clases, pero se toparon con la pandemia y las restricciones del covid-19, según reseña el diario Daily Mail.

Una vez que llegaron a perú, Caroline de 33 años se dirigió a un campamento cerca de Puerto Maldonado, ciudad conocida como el acceso a la parte sur de la selva del Amazonas. Y fue en ese entonces que conoció a Rómulo, que se dedicaba al cultivo del cacao.

Los días fueron pasando y ambos se enamoraron.

“Me fijé en Rómulo, trabajaba de manitas y cuidaba a los animales. Por las tardes, salíamos todos juntos en grupo, y Rómulo siempre estaba al borde de la conversación. Era tímido y cada vez que lo saludaba, sus ojos se clavaban en el suelo”, comentó en sus redes sociales.

Luego llegó la distancia para ellos, ya que Caroline tuvo que regresar a Reino Unido, pero Rómulo no se dio por vencido e hizo todo lo posible para seguir en contacto con ella y a través de Facebook le declaró su amor. ‘Tengo algo que decirte, creo que te amo’. Aunque solo lo conocía desde hacía unos días, yo sentía lo mismo. Sin embargo, mi cabeza me decía que me contuviera y respondí: ‘Creo que también te amo’”, contó Caroline, según Daily Mail.

Caroline regresó a la selva peruana y ahora vive con su pareja y juntos cultivan y venden cacao.