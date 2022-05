Carolina Jaume y Nathalie Carvajal sí se llevan en el Poder del Amor 2

Como un huracán fue la llegada de Carolina Jaume al Poder del Amor 2 sacó una supuesta rivalidad con la compatriota Natahlie Carvajal. Pero, todo esto fue aclarado gracias a la boliviana, Carolina Rodas Cortez, quien hizo un live en el que habló del tema y aclaró lo que pasa entre las dos.

En el live le consultaron a Rodas si Carolina y Nathalie se llevan bien. Aunque no se logra ver a Jaume en el video, sí se escucha su voz de fondo refutando dicho cuestionamiento: “si me llevo, ¿por qué dicen que no me llevo?”, expresó.

“Siempre se llevaron, o sea nunca se llevaron en la espalda hermano, pero de que se llevan se llevan”, comentó Rodas con tono de broma.

Luego aclaró que por el hecho de que se digan las cosas de frente no significa que sean enemigas. “De que se digan las cosas como son eso no es pecado y eso no es que no te llevés con la persona, ¿pueden entenderlo?, o vivimos en un mundo de hipócritas. ¿Cuántas veces ustedes no le han enviado la verdad a una persona”, concluyó la boliviana.

Los seguidores de “El poder del amor 2″ esperan los próximos capítulos del reality internacional para ver el ingreso de Carolina Jaume y entender qué es lo que pasa con Nathalie Carvajal.

Polémica con Carolina Jaume

Apenas llegó a Estambul hizo fuertes declaraciones sobre Carvajal. La acusó de ponerle mala cara y lanzar indirectas en su primera grabación en el reality. En una entrevista para “En Contacto” mencionó que ni siquiera había tenido un acercamiento con su compatriota a quien supuestamente en otra oportunidad quiso ayudar y hasta le dio de comer.

“Yo no me voy a enfrentar a ella, yo no me voy a enfrentar a nadie pero tampoco voy a dejar que me vean la cara de idiota, peor de una persona que yo le he dado de comer y que he pensado en ella para que no haga el ridículo internacionalmente”, expresó.