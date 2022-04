Kim Kardashian habla del retoque en la foto de True que generó polémica

A las Kardashians las llaman las reinas del photoshop. Ellas saben jugar con su imagen y crear postales que las hacen ver perfectas.

Pero hay ocasiones en que nada sale bien y sus seguidores pueden darse cuenta del truco. Esta vez las hermanas cometieron otro error con el programa de edición de fotografías, pero involucraron a las niñas del clan.

¿Qué pasó?

Resulta que circularon unas fotos de Chicago de paseo por Disney. La hija de Kim Kardashian la pasó de lo mejor con su prima Stormi, hija de Kylie Jenner y Travis Scott.

La polémica foto editada de True, la hija de Khloé Kardashian (Agencias)

Sin embargo cuando Kim y Khloe iban a publicar las imágenes a Kylie no le pareció y para no desagradarla, las hermanas decidieron cambiar la cara de Stormi por la de True, hija de Khloe y Tristán Thompson.

Otra versión apunta a que Kim quería que la foto se viera combinada con los colores de Disney y le gustó un atuendo de True, por lo que cambió a una niña por otra, pero sin intenciones de molestar a nadie en la familia.

Kim juega mucho con el photoshop, así que se puso muy creativa recortando a la niña y pegándola en las fotos originales.

La polémica foto editada de True, la hija de Khloé Kardashian (Agencias)

Todos notaron el montaje

Aunque las fotos se tomaron en diciembre, la verdad es que se sigue hablando de los inventos de Kim y Khloe con el photoshop. Evidentemente, cuando se ven las imágenes se nota que True está sobrepuesta ya que aparecía con texturas diferentes a las de su prima.

“Hace pocas semanas, a Khloé no le quedó otra que reconocer que sí, que todo había sido todo obra de Kim Kardashian y el Photoshop. La niña de las instantáneas no era True, sino Stormi, la hija de Kylie” citó Yahoo.sports.

Según TMZ, la Khloe había escrito que el paseo era el primero para su hija en Disney, pero los fans le recordaron que Kim había publicado fotos de Chicago y True fueron a ese parque en diciembre 2021, lo que dejó sin argumentos a Khloe, precisó una nota de Frandulista.com

“Esto necesita algunas explicaciones serias... Bien, ya saben que soy todo estética. Y mi cuadrícula de Instagram es rosa y azul últimamente. ¡Es tan lindo y bien planeado! ¡Las fotos originales eran de Stormi! Sin embargo, le pregunté a @kylieienner si podía publicarlas y me dijo que no tenía ganas de publicar en este momento, ¡así que lo respeto! Pero no iba a ensuciar mi feed de Instagram”, precisó la empresaria.

La polémica foto editada de True, la hija de Khloé Kardashian (Agencias)

“Chi estaba vestida de rosa y combinaba perfectamente. No era la estética que buscaba y puedo admitirlo. Saben lo mucho que significa una buena estética para mi alma y que me condenen si Kylie me arruina eso y estropea mi feed de IG. Así que gracias, True, por hacerlo por el equipo. No creí que fuera tan grave que su propia madre cuestionara si la llevaba a escondidas a un Disneyland por primera vez”, escribió Kim en la larga cuenta de historias.

Misterio resuelto, de esa forma la popular familia Kardashians admite que a veces no le quedan bien los trucos con el photoshop y que sus ‘fandoms’ se dan cuenta de todo.

Contenido relacionado:

Así es la hermosa amistad de las hijas de Jessica Simpson y Kim Kardashian

Kim Kardashian reveló lo que sus hijos piensan sobre el comportamiento errático de Kanye West