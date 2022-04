Viola Davis responde a las críticas por su interpretación de Michelle Obama en The First Lady

Viola Davis como Michelle Obama en 'The First Lady'. Foto: Twitter

“Increíblemente hirientes”. Ni más, ni menos. De esa manera Viola Davis calificó las críticas que ha recibido por su interpretación de Michelle Obama en la serie dramática The First Lady (La Primera Dama), de Showtime.

La ganadora del Oscar ha sido ridiculizada por sus expresiones faciales y sus labios fruncidos en su papel como la ex primera dama y le dijo a BBC News que es “increíblemente doloroso cuando la gente dice cosas negativas sobre tu trabajo”.

“¿Cómo pasas del dolor, del fracaso?” se preguntó Davis en la entrevista. “Pero tienes que hacerlo. No todo va a ser una actuación digna de un premio”.

“Las críticas no sirven para nada”

“Las críticas no sirven absolutamente para nada. Y tampoco lo digo para ser desagradable. Siempre sienten que te están diciendo algo que no sabes”, agregó. “De alguna manera, estás viviendo una vida que no sabes, estás rodeado de personas que te mienten y ‘voy a ser la persona que se incline y te diga la verdad’”.

“Así que les da la oportunidad de ser crueles contigo. Pero, en última instancia, siento que mi trabajo como líder es tomar decisiones audaces. Gane o fracase, es mi deber hacerlo”, señaló Davis, quien afirmó que interpretar a una persona tan reconocida como Obama era “casi imposible”.

Desconoce qué piensa Michelle Obama de su papel

“O estás haciendo demasiado o no lo suficiente”, dijo sobre ese rol, afirmando que no tiene “ningún contacto personal” con la ex primera dama como para conocer su opinión acerca de su actuación.

“Definitivamente no es como cualquier otro trabajo, porque estamos interpretando personajes icónicos de los que la gente se adueña, que la gente conoce”, dijo Davis. “Quiero decir, con Michelle Obama de todos modos, saben cómo habla, cómo camina, cómo se peina, las diferentes encarnaciones de sus cejas... No sentí que pudiera abordarlo como cualquier otro personaje”.