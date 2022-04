Una participante de El Poder del Amor 2 tiene novio y un ecuatoriano sale mal parado

Una participante de El Poder del Amor 2 al parecer tiene novio fuera del reality, desde hace más de un año, según se ha revelado este miércoles en el programa En Contacto, de Ecuavisa.

Este jueves se dio a conocer que la bolivariana Carolina habría entrado al programa cuando se encontraba en una relación. El dato lo obtuvo uno de los reporteros, quien señaló que una amistad de la participante fue la que le reveló que ella tenía novio y que incluso las fotografías de ese romance habían estado en su cuenta de Instagram pero que luego las ocultó o eliminó.

El problema fue que un participante que va en busca del amor, no puede tener una pareja debido a que el reality se trata de luchar por una pareja dentro del programa. Adicionalmente, uno de los concursantes afectados es el ecuatoriano, Hernán del Pozo.

El ecuatoriano estaba vinculado con Carolina, ya que dentro del reality estaban entablando una relación que para él era linda. Sin embargo las cosas cambiaron, ya que él aseguró que no estaba para ese tipo de acciones en su contra.

Hernán del Pozo señaló que ella le había dicho que fue soltera al programa y que así estaba desde hace seis meses, pero ahora que se dio a conocer esos detalles, el ecuatoriano dijo que “Yo no voy a ser títere ni un juguete deuna persona que tal vez me quiere por estrategia o por algo. Yo eso no lo voy a permitir porque primero está mi amor propio y mi dignidad”, aseguró.

El participante finalizó señalando que no le importa quien sea la pareja de Carolina y que por su parte esa relación “se acabó. Además dio a entender que está abierto a conocer a la nueva concursante peruana.