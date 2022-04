Ellen Pompeo revela el por qué no hará más escenas íntimas en ‘Grey’s Anatomy’ Fotos: Instagram @greysabc

Los fans de Grey’s Anatomy están impactados ante las recientes declaraciones que hiciera Ellen Pompeo sobre su personaje que ha estado muy polémico en la temporada 18 que se transmite en Estados Unidos a través de la cadena ABC.

Ella reiteró que a pesar de estar muy a gusto con la evolución de su personaje hay aspectos que ha querido reconsiderar para darle realmente un giro a este drama médico y por eso, no quiere seguir teniendo relaciones tan pasajeras y alocadas como las que ha mostrado desde el capítulo 1 de esta historia creada por Shonda Rhimes.

Con esto no solo dejó atónito a más de uno, sino que también se mostró exigente en cuanto a la modificación más real y adaptada a su edad de su personaje tan amado como lo es Meredith Grey. Y es que a su criterio, ya han pasado muchas situaciones que dejó pasar por alto, pero que la mantuvieron muy incómoda, porque cada una de ellas la aleja de su realidad. Es decir, que no quiere dejar un legado de amoríos, sino que se muestre más la madurez de esta mujer que ha atravesado los peores momentos en el amor.

Ellen Pompeo ya no hará escenas íntimas en Grey’s Anatomy

Las impactantes revelaciones de Ellen Pompeo y esta nueva etapa que busca asumir en Grey’s Anatomy las realizó durante la nueva edición de su Podcast “Tell me” en el que además reiteró que quiere aprovechar el reencuentro que está sosteniendo con Nick Marsh, ya que ha sido uno de los hombres más emblemáticos en esta trama luego de Derek Shepherd y por tanto no quiere desperdiciar esta unión con escenas que solo se enfoquen en lo sexual, sino que quiere explorar argumentos más maduros y acordes a su edad.

Además, ella busca mejorar la imagen de este personaje femenino que ha sido tan voluble sobre todo en el tema amoroso, pues piensa en el futuro y en que sus hijas no la cuestionen o señalen por este tipo de trabajo. “Quiero aprovechar que ahora trabajo con este amigo tan cercano a quien amo. Es un tipo tan decente y realmente valoro su amistad y lo valoro como persona y es un gran actor. Pero hay un montón de escenas que ya no quiero hacer más para no dañar la bonita historia que hay en esta temporada”, dijo la actriz en su programa y así lo reseñó el portal Vader.

Scoot Speedman es quien se encarga de sacar adelante el personaje de Nick con quien Meredith se reencontró a fin de crear alianzas en Chicago, lugar en el que está trabajando en proyectos que siempre había soñado como la investigación del Parkinson y que no imaginaba que la llevarían al pasado a través de un viejo amor que la tiene muy emocionada.

“Tengo mucha suerte de poder trabajar con Scott, porque realmente me gusta y eso hace la diferencia. Creo que nunca haría eso con alguien extraño o por lo menos no saldría tan bien en cámara y es lo que buscamos. Vernos y sentirnos a gusto con lo que hacemos”, añadió Pompeo.