Fans de Coldplay piden que usen sus redes sociales para que la banda brinde concierto en Ecuador

La banda británicas de pop rock, Coldplay, se encuentra en su gira mundial Music of the Sphere. La emblemática agrupación, integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, es una de las bandas más relevantes de la década de los 2000 y los 2010. Debido a que la banda irá a casi todos los países de Latinoamérica, los fans ecuatorianos firmaron una petición en Change.org para que también haga una parada en Ecuador.

En la página de Twitter, la página de fans de Coldplay han solicitado a los los seguidores que se “unan al #TUITAZO” para solicitar que Coldplay brinde un concierto en Ecuador. El hashtag a utilizar es #EcuadorNeedsColdplay.

La petición firmada tiene a más de siete mil personas que apoyan esta moción y según el periodista Sébastien Mélières indicó que “las negociaciones para que Coldplay se presente en Ecuador siguen” y que la empresa que está a cargo del concierto sigue negociando.

Según se ha corrido el rumor, al parecer Coldplay podría venir a Ecuador entre septiembre y octubre de 2022. l022, de momento no se ha dado a conocer la fecha ni el escenario en el que se realizará este evento. Se anuncia que en los primeros días de mayo serán revelados estos detalles.

Entre las canciones más destacadas del grupo encontramos a Hymn For The Weekend, Paradise, The Scientist, Viva La Vida, Yellow, A Sky Full Of Stars, entre otras.

Puedes firmar la petición aquí.