Elon Musk y su paso por cine y televisión antes de la compra de Twitter

Elon Musk es el hombre de moda. A SpaceX y Tesla, entre otras compañías, ahora suma Twitter, tras pagar 44 mil millones de dólares por la empresa del pajarito azul.

Pero más allá de la toma de decisiones, Musk también ha tenido su paso por cine y televisión. Hagamos un recorrido por algunas de sus actuaciones (“actuaciones”) frente a las cámaras o prestando su voz.

Salvo un par de oportunidades, casi siempre se ha interpretado a sí mismo. Vamos a verlo, gracias a la lista de IMDB.

Iron Man 2 (2010)

Su primera aparición en cine ocurrió en Iron Man 2, interpretándose a sí mismo y saludando a Tony Stark (Robert Downey Jr.) y Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) antes de una carrera en Mónaco.

Machete Kills (2013)

También hizo de sí mismo en Machete Kills, en un cameo en el que también aparece Charlie Sheen interactuando con Danny Trejo. Machete, personaje principal interpretado por Trejo, viste traje espacial y recibe un apretón de manos de “buena suerte” por parte de Musk en SpaceX.

Los Simpson (2015)

El multimillonario prestó su voz para el capítulo The Musk Who Fell to Earth (El inventor que cayó en la Tierra, para Hispanoamérica), estrenado el 25 de enero de 2015. Es el episodio número 564, temporada 26.

The Big Bang Theory (2015)

Musk tiene una conversación con Howard Wolowitz (interpretado por Simon Helberg) en la popular serie sobre científicos. Ambos están como voluntarios en un comedor durante Acción de Gracias. El episodio se llama The Platonic Permutation.

South Park (2016)

Presta su voz en tres episodios, todos de 2016: The End of Serialization as We Know It, Not Funny y Members Only.

Why Him? (2016)

Musk, haciendo de sí mismo, aparece en la película Why Him?, en una escena con Bryan Cranston en un club nocturno.

Young Sheldon (2017)

Otro cameo, esta vez en el spinoff de The Big Bang Theory sobre Sheldon Cooper. El episodio se llama A Patch, a Modem, and a Zantac, de 2017, y Musk lee el diario del pequeño genio.

Men in Black: International (2019)

Es un alien en un monitor de televisión, y no aparece en los créditos.

Rick and Morty (2019)

Aquí se llama Elon Tusk, y el multimillonario nuevo jefe de Twitter aparece como parte del episodio One Crew over the Crwcoo’s Morty, de 2019.

CRS 24 Mission (2021)

Es un documental de SpaceX sobre el lanzamiento número 24 del Falcon 9 para llevar elementos a la Estación Espacial Internacional.