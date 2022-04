Carolina Jaume protagoniza pelea con Nathalie Carvajal antes de debutar en “El poder del amor 2″

La guayaquileña Carolina Jaume llegó a Turquía el pasado fin de semana para sumarse al reality de “El poder del amor 2″ y se instaló en un departamento con otra participante del programa pero de la versión polaca.

Tras su llegada, Jaume compartió varias historias en su cuenta de Instagram donde aparece Melissa Porras, representante de Colombia que tuvo roces con la ecuatoriana Nathalie Carvajal.

Por su lado, Henry Bustamante de En Contacto indicó que el ingreso de Jaume al reality ya despertó envidia en las concursantes. “En lo bueno ya se encontró con Gus; en lo malo, en el tema de las mujeres obviamente ha despertado bastante envidia”, dijo el presentador para luego indicar que pasó algo entre las compatriotas.

Jaume al parecer se habría unido con Melissa, quien ha sido catalogada como la “enemiga” de las chicas de la casa. “Melissa no tiene ningún tipo de amistad con las otras compañeras”, dijo Bustamante.

Carolina Jaume y Nathalie Carvajal tuvieron una discusión:

Las ecuatorianas protagonizaron su primer enfrentamiento fuera de la casa de “El poder del amor 2″. Carolina Jaume dijo que su compatriota la recibió con malas caras e indirectas.

“Somos un país, no somos una competencia. Enseguida empezó desde que bajé la mala cara, las indirectas. Yo no me voy a enfrentar a ella, yo no me voy a enfrentar a nadie, pero tampoco voy a dejar que me vean la cara de idiota”, dijo Jaume en entrevista con Henry.

“Yo no tengo que decir nada, a mí me tiene que decir todo porque me coge de sorpresa. Te escribí todo el tiempo y no me contestaste”, respondió Carvajal a Carolina.

Jaume, por su parte, negó haber recibido algún mensaje. “No me has escrito nada”, refutó. Admitió que estaba con Melissa y así lo evidencian los videos de Carolina donde se ve que ambas fueron de compras.