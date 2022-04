Camila Cabello reveló el doloroso momento que pasó como migrante ilegal para poder vivir en EEUU

Camila Cabello se ha caracterizado por mantener su orgullo por sus raíces latinas a lo largo de su carrera. Esto lo aprendió de sus padres, quienes tuvieron que hacer grandes sacrificios para darle una mejor vida a la cantante. En una reciente aparición, la famosa recordó que su padre tuvo que cruzar la frontera con Estados Unidos nadando por el río para reunirse con su familia.

Camila Cabello cuenta cómo su padre dejó México para darle una mejor vida

En una entrevista con James Corden, la cantante recordó la historia de su familia y cómo llegaron a Estados Unidos sin saber hablar inglés y sin dinero.

Cuando Camila tenía cinco años de edad, su madre de origen cubano se mudó con ella a Estados Unidos desde México y comenzó a trabajar en un Marshall’s. Su padre se reunió con su familia un año después.

Para que ella no se asustara le dijeron que iría a Disney, pero en realidad no sabía qué pasaba. Su madre solo llevaba un poco de ropa en una mochila, poco dinero y no hablaba inglés. Ella solo pudo llevar su diario y una muñeca de ‘Monsters Inc.’

Más tarde su padre cruzó el río Bravo nadando para reunirse con ellas. Al llegar comenzó a trabajar en lo que podía para mantener en su familia.

No fue sino hasta 2016 cuando obtuvo su green card, antes de eso lavaba carros en un centro comercial para mantener a su esposa e hija.

Cuando Camila tenía 15 años de edad la llevó a audicionar en ‘The X Factor’. Ella le dijo a su familia que en lugar de una fiesta de 15 años quería hacer una audición. Su padre tuvo que manejar por 12 horas hasta llegar a Carolina del Norte para que pudiera audicionar.

Después de esto fue elegida como miembro del grupo ‘Fifth Harmony’.

Camila escribió una canción para su padre titulada ‘First Man’. Cuando se presentó en los Grammy la cantante le dedicó esta canción a su padre mientras aparecían fotos de su infancia en las pantallas.

En la canción Camila habla sobre enamorarse por primera vez, pero le dice a su padre que sabe que él fue el primer hombre que la amó.

Ha pasado un año del performance de First Man en los #GRAMMYs



En donde @Camila_Cabello le regaló una emotiva interpretación a su papá



Sólo de recordarlo, se nos pone la piel chinita de tan emotivo momento 🤧💕



Cuéntanos, ¿Ustedes Como lo vivieron?



pic.twitter.com/qC6DMXxrCr — Moonshine Team (@MoonshineTeam) January 27, 2021

A finales del 2021, Camila pudo cumplir una sueño de su papá al llevarlo a la Casa Blanca como invitado de honor mientras ella interpretaba sus canciones. Para la cantante este fue un gran momento familiar, después de que su padre arriesgara su vida para darle un futuro mejor, ella pudo darle este agradecimiento.

Por medio de sus redes sociales, el padre de Camila publicó una foto junto a su hija frente a la decoración navideña de la Casa Blanca. Camila usaba un conjunto de top off the shoulder con pantalones rojos y una capa.

Alejandro escribió que hace años había dejado su vida en México para buscar un futuro mejor en Estados Unidos:

“Honor y gratitud a este país. Hace 18 años tuve que nadar en el río, ahora estoy en la Casa Blanca. Tenemos solo una vida, hay que aprovecharla. Gracias Kaki”