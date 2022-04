Heartstopper: todas las canciones incluidas en el soundtrack del nuevo éxito de Netflix

El nuevo éxito de Netflix, “Heartstopper”, no ha parado de recibir elogios desde su estreno el viernes pasado, y uno de los puntos que ha llamado mucho la atención de los espectadores es la sabía elección de las canciones que conforma la banda sonora.

La serie cuenta con un increíble soundtrack que ambienta perfectamente los diferentes momentos que atraviesan los protagonistas en el trascurso de los 8 episodios de su primera temporada.

Acá te traemos una recopilación de las canciones que se escuchan en cada episodio de Heartstopper:

Episodio 1 – Meet:

‘Want Me’ – Baby Queen.

‘Don’t Delete The Kisses’ – Wolf Alice.

‘Lovesick’ – Peace.

‘Dover Beach’ – Baby Queen.

Episodio 2 – Crush:

‘Sappho’ – Frankie Cosmos.

‘Dance With Me’ – Beabadoobee.

‘Why Am I Like This?’ – Orla Gartland.

‘Girls’ – Girl In Red.

Episodio 3 – Kiss:

‘My Own Person’ – Smoothboi Ezra.

‘Telephone’ – Waterparks.

‘LUCID’ – Rina Sawayama.

‘Clearest Blue’ – CHVRCHES.

‘Alaska (Toby Green Remix)’ – Maggie Rogers.

Episodio 4 – Secret:

‘What’s It Gonna Be?’ – Shura.

‘Heart’ – Flor.

Episodio 5 – Friend:

‘Buzzkill’ – Baby Queen.

‘Fever Dream’ – mxmtoon.

‘nothing else i could do’ – Ella Jane.

‘UrbanAngel1999′ – Thomas Headon.

‘Paper Mache World’ – Matilda Mann.

‘If You Want To’ – Beabadoobee.

‘I Want To Be With You’ – Chloe Moriondo.

Episodio 6 – Girls:

‘Flirting With Her’ – Sir Babygirl.

‘Knock Me Off My Feet’ – SOAK.

Episodio 7 – Bully:

‘Tired’ – Beabadoobee.

‘Bang Bang Bang’ – Lauran Hibberd.

‘Any Other Way’ – Tomberlin.

‘Smokey Eyes’ – Lincoln.

Episodio 8 – Boyfriend:

‘Because I Love You’ – Montaigne.

‘Our Window’ – Noah And The Whale.

‘I Belong In Your Arms (Photek Remix)’ – Chairlift.

‘Close To You’ – Dayglow.

‘Moment In The Sun’ – Sunflower Bean.

