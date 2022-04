Critican a Jennifer Lopez por exigirle a Ben Affleck sexo cuatro días a la semana

Jennifer Lopez y Ben Affleck se preparan para llevar a cabo su matrimonio tras una segunda propuesta de matrimonio, luego de haberlo intentado en una ocasión hace casi 20 años.

La pareja está viviendo su momento de ensueño mientras planifican todo para vivir juntos con sus hijos y su mediática boda.

Sin embargo, la llegada al altar implica algunos contratos matrimoniales con diversas y polémicas clausulas.

¿Avaricioso o congruente? Acuerdo prenupcial de Jennifer Lopez enciende el debate

La diva del Bronx busca mantener una vida sexual plena por lo que le ha exigido al protagonista de ‘Batman’ un mínimo de cuatro relaciones sexuales cada semana.

Un acuerdo que ha causado distintos opiniones, entre los que lo consideran divertido y quienes lo tildan de frívolo por la falta de romanticismo.

“Que poco romanticismo el de esa señora”, “Pobre Ben, lo que le espera”, “Es poco romántico y automatizado”, “Para mi horrible...ya que me digan / obliguen a algo pierdo el interés, de verdad lo siento así, hacerlo por obligación me la baja...listo ni loca firmaría o aceptaría un contrato con esas características”, “Pero si ya no tienen 20 años”, es parte de los comentarios en rechazo.

Sin embargo, para algunos el pedido es muy acorde a la cuota de amor que debería tener una pareja a la semana.

“Me parece bastante apropiado, algunos tienen hasta seis veces a la semana”, “Así podrán vivir felices siempre”, “Nunca les faltará el amor”, “Que afortunado el Ben”, “Acaso hay quienes lo ahcen menos”, replicaron.

Recordemos que los famosos se conocieron hace ya 20 años, en el 2002, durante el rodaje de ‘Gigli’.

A los meses iniciaron una relación y se comprometieron pero a pocos días de su boda le pusieron fin a su romance.

Fue el pasado 2021 cuando retomaron su historia de amor después de haber roto sus relaciones con Ana de Armas y Alex Rodríguez, respectivamente.