Yailin ‘La más viral’ cautivó las redes sociales con esta sensual coreografía

Yailin ‘La más viral’ publicó un nuevo video en su Instagram, bailando una coreografía al ritmo del ‘dembow’ (melodía urbana), que cautivó a sus seguidores.

En cuarenta segundos, la actual pareja de Anuel AA movió sus caderas con particular sensualidad, por lo que las reacciones de los internautas que siguen su cuenta, aparecieron de inmediato.

El clip tiene más de 2 millones de reproducciones y al parecer se trata de varias sesiones de baile donde la dominicana ensaya pasos de bailes para personalizar sus movimientos.

‘La más viral’ cuenta actualmente con más de cuatro millones de seguidores con tan solo 11 publicaciones, en donde aparece en varias fotografías luciendo varios ‘looks’ que resaltan su singular belleza, y también imágenes de varias escenas románticas que ha compartido con su actual novio.

Yailin 'La más viral'. Instagram

Sobre su primera gira en Estados Unidos

Yailin anunció que realizará su primera gira musical en varias ciudades de Estados Unidos. Iniciará el próximo 29 de abril. La ciudad en donde inaugurará su show será en New York. Empezará en el Bronx y finalizará en Manhattan el 15 de Mayo.

Las siguientes fechas anunciará más adelante y los siguientes estados donde continuará presentándose será Massachusetts, Nueva Jersey, Virginia y Pennsylvania.

Yailin y Anuel AA decepcionan a los internautas

El tema que lanzaron juntos y que ha conseguido más de 28 millones de visualizaciones hasta el momento, estuvo marcado por una serie de críticas hacia la letra y el talento de Yailin.

Las redes sociales se llenaron de comentarios no muy positivos sobre la melodía, y la mayoría consideran que es la peor canción que Anuel AA ha hecho en su trayectoria y en pareja.

Anteriormente el puertorriqueño también produjo dos temas con su ex pareja Karol G. Sin embargo, “Es un secreto” o “Culpables” no recibieron un juicio tan fuerte como lo recibió “Si tu me busca”.