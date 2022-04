Las autoridades retiran licencia de un youtuber tras estrellar su avión a propósito

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos retiró la licencia de vuelo a un youtuber, tras determinar que estrelló su avión para ganar suscriptores en la plataforma de videos.

Su publicación, titulada Yo estrellé mi avión, cuenta con casi dos millones de vistas desde el 23 de diciembre de 2021.

En el video, el avión de Jacob parece tener una falla en el motor, saltando el piloto con un paracaídas.

De acuerdo con The New York Times, citado por The Verge, el organismo regulador castigó a Jacob por demostrar “falta de cuidado, juicio y responsabilidad al elegir saltar de un avión”, determinando que Jacob “operó este vuelo para causar que (el aparato) se estrellara a propósito”.

Debe entregar su licencia o pagar multas diarias de hasta mil dólares.

¿Quién es Trevor Jacob?

El youtuber estuvo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 como parte del equipo de snowboarding de Estados Unidos. Fue campeón del mundial de Vallnord en 2013-14, campeón nacional en 2013 y séptimo y noveno en los mundiales de Arosa y Sochi, respectivamente.

Trevor Jacob (Mike Ehrmann/Getty Images)

También formó parte del programa Nitro Circus, de MTV: la página del Team USA para los Olímpicos de 2014 lo describe como un “consumado patinador, surfista, piloto de motocross, ciclista de BMX, motonieve y loco profesional”.

El canal de Jacob cuenta con 134 mil suscriptores: el video más reciente, subido la mañana de este viernes, lo muestra combatiendo con profesionales de las artes marciales mixtas.

Las conclusiones de la FAA sobre las acciones del youtuber

La FAA criticó las acciones de Jacob, y de acuerdo con la investigación:

No intentó reiniciar el motor correctamente.

el motor correctamente. No se puso en contacto con el control de tráfico aéreo para obtener ayuda.

con el control de tráfico aéreo para obtener ayuda. Tampoco buscó un lugar alternativo para aterrizar, pese a que existían muchas opciones disponibles.

Por lo tanto, según la agencia federal, el youtuber no trató de salvar el avión antes de saltar de él, por lo que le retiró la licencia de piloto.

La revista Jalopnik indica que el avión era un modelo antiguo de 1940, y que aunque pudo tener problemas con el motor, Jacob no realizó ninguna de las maniobras exigidas por la FAA para determinar que ocurrió un accidente.