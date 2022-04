La reacción de Johnny Depp al escucharse gemir de dolor tras pelea con Amber Heard

En su tercer día en el estado, Johnny Depp sigue siendo sometido a duras pruebas en su juicio por difamación contra su ex esposa, Amber Heard. Ahora, se mostraron como evidencia unos audios donde se puede escuchar al actor gimiendo de dolor al atravesar el proceso de desintoxicación de su adición a los opioides.

El incidente del que los abogados de Heard estarían hablando y presentando el audio como prueba seria del 24 de mayo de 2014, cuando Depp y Heard volaron en un avión privado de Boston a Los Ángeles. Sin embargo, mientras declaraba, Johnny Depp señaló que la grabación presentada no fue de ese día.

“Suena como un animal herido y es mi voz”, expresó Depp ante el audio, luego de haberse notado visiblemente incómodo y vulnerable ante tales grabaciones. “La grabación de los sonidos de dolor no es de ese vuelo”, añadió, sin especificar dónde y cuándo se hizo la grabación.

El abogado de Heard, Ben Rottenborn, también leyó un correo electrónico que el actor envió a su exesposa al día siguiente. “Una vez más, me encuentro en un estado de vergüenza y arrepentimiento”, citó Rottenborn. “Por supuesto que lo siento, de verdad no sé por qué o qué pasó, pero nunca lo volveré a hacer”, agregó. “Quiero ser mejor para ti y para mí, debo hacerlo. Mi enfermedad de alguna manera se arrastró y me agarró. No puedo hacerlo otra vez, no puedo vivir así otra vez, y sé que tú tampoco puedes”.

Depp cedió ante las preguntas de la defensa de Heard

Utilizando las transcripciones de su juicio contra el diario The Sun, donde Depp perdió, Rottenborn volvió a hablar sobre la admisión previa de Depp, cuando el actor fue cuestionado si había tomado o consumido drogas antes del vuelo, a lo que Depp respondió: “Claro, con el fin de terminar con esto, digamos que sí, todo lo que ha dicho, estoy de acuerdo”. Depp aseguró que estaba “cediendo” ante el interrogatorio en ese momento.