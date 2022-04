El Poder del Amor: Marián Sabaté comenta como le irá a Carolina Jaume

La segunda temporada del Poder del Amor no está cautivando como su primera entrega y por ello el reality ha optado por llevar a una de las máxima figuras de la televisión ecuatoriana: Carolina Jaume. Su futura presencia ha generado múltiples reacciones.

La presentadora de televisión señaló que es un nuevo horizonte para ella o verdaderamente puede volver a encontrar el amor. “Yo creo que para el amor no hay edad, todo mundo, lo poco que he escuchado o he leído dicen es muy vieja será la abuelita, bueno pues, a Sugar Mama porque me voy a Turquía”, indicó la famosa.

Marián Sabaté, la reina de la prensa rosa, no tardó en emitir comentarios sobre su similar. La presentadora de raíces españolas señaló que la guayaquileña la va a romper en este programa.

Para Sabaté el hecho que Jaume sea mayor y que su actitud sea arrebatada le dará popularidad. A la par, cuestionó si esta nueva entrega debería contar solo con jóvenes exponentes.

Según reseña el medio Extra, Sabaté sí mantuvo conversaciones con los organizadores del programa pero intuye que su edad (55 años) no le ayudó para estar presente.

“Creo que deberían mezclar las dos cosas, a los millenials con las maduritas ricas que sabemos darle batalla a esos peladitos. Ahora deberían poner a las mamis ricas”.

Para la exponente de farándula, nombres de como Paola Farías, Marián Sabaté, Mariela Viteri deberían formar parte de futuras entregas del Poder del Amor. “Seríamos las mamis suggar vs los babys colágeno”.

El Poder del Amor 2 reúne a mujeres y hombres parta enfrentarse en singulares retos y así ir cultivando sentimientos y atracción en cada uno de ellos. Los dos ganadores se llevarán USD 30 mil (15 mil para cada uno).