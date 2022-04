Defensa de Amber Heard asegura que el único deseo de Johnny Depp es acabar con ella

La defensa de Amber Heard hizo importantes acusaciones en contra del demandante Johnny Depp, quien, según los abogados, busca volver el caso de difamación contra su ex esposa en una “telenovela”, para distraer al jurado.

Uno de los abogados defensores de la actriz, Ben Rottenborn, manifestó que el caso se trataba del derecho de su cliente, conforme a la Primera Enmienda de Estados Unidos, de hablar con libertad sobre sus experiencias, y argumentó que el contexto importa, por lo que pidió al jurado que leyera el artículo completo que Heard escribió para The Washington Post, por el que se dio la demanda.

Luego de leer el artículo al jurado, Rottenborn también preguntó por qué Depp no demandó a The Washington Post así como a Heard, alegando que él solo quería “arruinar su vida, destruirla”.

La carrera de Depp se vio afectada por su adicción, según los abogados de Heard

Rottenborn manifestó que el argumento del actor de 58 años de que las acusaciones de Heard dañaron su carrera son ilegítimos, pues alegó que Disney ya había decidido no hacer Piratas del Caribe 6 debido a su presunto consumo de drogas durante el trabajo en la película anterior.

Afirmó que la carrera de Depp ya estaba en una trayectoria descendente por culpa de su propio consumo de drogas y alcohol, y que el artículo de Heard no fue tan conocido como su reputación.

La otra abogada de Heard, Elaine Bredehoft, habló por su parte de numerosos casos en los que Depp presuntamente agredió, y en ocasiones agredió sexualmente, a Heard en el transcurso de su relación, compartiendo un incidente particularmente violento, donde Depp utilizó una botella de licor para penetrar a Heard.

Depp, que se podía ver al fondo del vídeo del tribunal y hasta ese momento se había mostrado relativamente tranquilo, negó con la cabeza mientras le lanzaba una mirada escéptica a la abogada luego de que esta diera el relato de la botella.

Hay que agregar que la defensa aún no ha mostrado pruebas contundentes de estos alegados abusos que Heard sufrió en manos de su ex esposo, y Depp ya declaró, bajo juramento, el pasado lunes que nunca abusó física ni sexualmente de su ex pareja.