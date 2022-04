Anya Taylor-Joy posiblemente se rapará para su personaje en la película Mad Max: The Wasteland

La actriz de 26 años Anya Taylor-Joy está en uno de sus mejores momentos debido a que tiene muchos proyectos en puerta. Como es sabido Anya será parte de la precuela “Mad Max: The Wasteland”, cinta que contará lo que sucedió antes de “Mad Max: Fury Road” y debido a ello la actriz ha expresado que desea raparse la cabeza para entrar en papel.

Recordemos que Charlize Theron protagonizó “Mad Max: Fury Road” en 2015 y para representar el papel de “Imperator Furiosa” ella se rapó la cabellera. Es por ello que Taylor-Joy quisiera hacer lo mismo ya que ella será “Furiosa” en su versión más joven. Acorde con la revista “Variety”, la diseñadora de vestuario de “Mad Max: The Wasteland” llamada Jenny Beavan dijo al medio lo siguiente, “Ella quiere pero George no quiere que ella lo haga. Entonces no sé si se rapará o no”.

La joven talentosa acaba de estrenar “The Northman”

Como dato, George Miller es el director de “Mad Max: The Wasteland” y está previsto que la cinta salga el 23 de junio de 2023. Los actores que formarán parte de la película son: Tom Hardy, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy, Guy Norris, entre otros. Es preciso mencionar que al momento Anya cuenta con una larga y bella cabellera rubia, look con el que ya lleva casi un año.

Este estilo lo adaptó de su papel como “Olga” en “The Northman”, filme que recientemente se estrenó y en el cual Anya sale de pareja de Alexander Skarsgård, quien es el “Príncipe Amleth” en la cinta. En pocos años, Anya se ha consolidado como una de las actrices jóvenes más talentosas de Hollywood y es que después de su papel como “Beth Harmon” en “Queen’s Gambit”, la actriz saltó a la fama.