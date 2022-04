Alejandra Jaramillo hizo llorar a Henry Bustamante por su cumpleaños

Henry Bustamante celebró un año más de vida junto a su familia de “En Contacto” quien es el presentador más antiguo del matinal. El comunicador terminó en llanto por la emoción de ver a su familia y a su excompañera Alejandra Jaramillo en televisión nuevamente.

‘La Caramelo’ hizo una divertida y conmovedora intervención que hizo llorar de emoción a Bustamante.

“Mi bebé, mi amigo de mi corazón, no podía dejar de estar presente en esta celebración”, fueron las palabras de la esmeraldeña donde también bailó y cantó el cumpleaños. La “Caramelo” incluyó en su mensaje desde la distancia grabaciones del pasado junto a su colega.

“La mejor manera de responder quién eres como amigo es regresar a todos esos momentos. Hoy, aparte de celebrar tu vida, quiero decirte gracias por ser parte de mi historia”, expresó Jaramillo.

Luego agregó: “No te olvido, amigo mío. Te extraño y te quiero con todo mi corazón (…) Si me preguntan con cuál momento me quedo, diría que con los abrazos que me diste el día que llegué, el día que volví y el día que me fui”. Con esto último Jaramillo se refería a su primera llegada al show de Ecuavisa, su regreso luego de la muerte de Efraín Ruales, y su despedida antes de irse de Ecuador.

Henry rompió en llanto en ese momento y no pudo ocultar la emoción al escuchar a su gran amiga. Alejandra también colgó en su perfil de Instagram parte del mensaje que se transmitió en “En Contacto” este miércoles.