Los Simpson: Conoce el motivo por el que tienen cuatro dedos y quién es el gran personaje con cinco

Los Simpson llegaron a 35 años desde su aparición en The Tracey Ullman Show, erigiéndose en una de las series más exitosas de todos los tiempos en la televisión.

La familia favorita de Springfield, además de los vecinos y otros personajes que se robaron el corazón de los fanáticos, cuentan con varias características que les dan uniformidad.

Los Simpson

Una de ellas es que todos, salvo uno, cuentan con cuatro dedos.

¿Por qué ocurre esto? De acuerdo con Matt Groening, creador de la serie, el motivo es que así cada personaje “es más fácil de dibujar”. “Es mucho kilometraje de lápiz si se agrega otro dedo”, afirmó Groening en una entrevista con TMZ, citada por Daily Mail.

El portal Gaming Section ahonda en el tema.

“La razón por la que dibujan caricaturas con cuatro dedos es una práctica muy común: cuatro dedos son suficientes para transmitir al espectador el mensaje de que lo que está viendo son manos convincentes”, resalta la página.

Los cinco dedos en Los Simpson, solo para “gente especial”

Y ¿quién es el único personaje con cinco dedos?

Dios. Es la gran forma de diferenciar al Creador de sus criaturas.

La primera aparición de Dios en Los Simpson ocurrió en el episodio Homero, el hereje, donde el protagonista mantiene una conversación con el Todopoderoso.

Homero Simpson y Dios

Pero alguien más cuenta con cinco dedos, aunque también lo han pintado con cuatro. Es Jesús, el hijo de Dios.

Aunque no se conoce el motivo de esto (¿pudo ser un error o es muestra de la humanidad de Jesús?), lo cierto es que existen capítulos donde el Hijo del Hombre aparece con cuatro dedos y otros con cinco.

Jesús en Los Simpson

Jesús (o Jebús, como dice Homero) siempre había sido mencionado, y apareció como un GIF en el episodio The Computer Wore Menace Shoes, o Amenaza informática (episodio 254, temporada 12).

Su primera presentación como personaje real ocurrió en She Used to Be My Girl, o Ella era mi amiga, capítulo número 339, temporada 16.

Los Simpson, que obtuvieron su programa propio el 17 de diciembre de 1989, ya suman 33 temporadas y están trabajando en la número 34. La mayoría de los episodios se encuentran en Star Plus, mientras que los más recientes están en Disney Plus, además de cortos y la película de 2007.