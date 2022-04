Así anuncia Carolina Jaume que ingresa a El Poder del Amor 2 y se va a Turquía

Mucha expectativa había sobre el tema de que Carolina Jaume será la nueva integrante o no de El Poder del Amor 2, finalmente la presentadora de televisión confirmó la noticia y señaló que sí entrará en el reality, por lo cual en los próximos días viajará a Turquía.

La presentadora de televisión señaló que es un nuevo horizonte para ella o verdaderamente puede volver a encontrar el amor. “Yo creo que para el amor no hay edad, todo mundo, lo poco que he escuchado o he leído dicen es muy vieja será la abuelita, bueno pues, a Sugar Mama porque me voy a Turquía”, indicó la famosa.

Así lo reveló este miércoles durante el programa En Contacto, de Ecuavisa, donde se transmite El Poder del Amor. “Mucha gente juzga mi decisión (...) sabes que yo me cansé de hacer feliz al resto (...) Yo he llegado a una cierta edad donde yo siento que ya estoy segura de las decisiones que tomo. Yo quiero tomar esta decisión, necesito un aire nuevo, necesito una experiencia nueva en mi vida, necesito también reencontrarme conmigo misma lejos de aquí”, añadió.

Es así que la presentadora se unirá a la segunda temporada del reality. “Dios sabe porqué hace las cosas así que llevamos al terremoto para allá”, concluyó.

Sus compañeros la felicitaron y Henry Dueñas señaló que ella revolucionará la casa de las chichas, la de los chicos y que seguramente se llevará los dos mil dólares semanales.