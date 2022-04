Johnny Depp: los tres escándalos que han manchado su exitosa carrera

Conocido por tener manos de tijera o ser el pirata más popular del cine, Johnny Depp ha tenido una exitosísima trayectoria actoral. Sin embargo, han habido épocas oscuras en la vida del actor que han amenazado con quitarle su prestigio en Hollywood y aquí repasamos las 3 más relevantes.

Destrozo a una lujosa habitación de hotel

El primer gran escandalo que se conoce de Depp fue en la década de los 90, cuando salió con la supermodelo Kate Moss, y varios reportes señalan que ambos vivían su amor entre fiestas, alcohol, drogas, cigarrillos y sexo.

La polémica ocurrió en septiembre de 1994, cuando la pareja destrozó una de las habitaciones del hotel neoyorkino The Markse, donde se hospedaban. Fue Roger Daltrey, integrante de la banda The Who, quien llamó a las autoridades. El músico luego señaló: “En una escala de 1 a 10, le doy un 1 -sentenció Daltrey-. Les tomó mucho tiempo; The Who podría haber hecho el trabajo en apenas un minuto”.

Johnny Depp fue arrestado, mientras portaba anteojos y un gorro de lana se viralizó rápidamente, y luego desmintió los rumores que surgieron, dando ocurrentes explicaciones como que todo fue culpa de un armadillo o que perseguía una cucaracha gigante.

Borracho en la entrega de un premio

En 2014, Depp volvió a los titulares por razones equivocadas y es que durante la entrega de los premios Hollywood Film Awards, el actor subió ebrio al escenario a presentar el premio al documental Supermensch: The Legend of Shep Gordon.

“Este es el micrófono más extraño que he visto en mi vida… No soy muy bueno en este tipo de discursos… ¡Mierd…, es una de esas noches!”, se excusó el actor de Alicia en el País de las Maravillas, mientras se veía tambaleante y desorientado.

El mediático juicio contra Amber Heard

Por último tenemos sin duda lo que ha sido, probablemente, la época más engorrosa en la vida del actor: el juicio doble por difamación que tiene con su ex esposa, la actriz Amber Heard.

La protagonista de Aquaman escribió un articulo en Washington Post, donde alegaba ser víctima de abuso físico y psicológico, y, tras la publicación en el periódico, Depp, que negó haberle pegado, presentó una demanda por difamación contra Heard, reclamando 50 millones de dólares en daños y perjuicios, pues su carrera se vio seriamente afectada. Ella, a su vez, presentó una demanda por difamación en la que pidió 100 millones de dólares.

El juicio esta siendo transmitiendo en vivo actualmente por el canal de Youtube Court TV, y se espera que Depp testifique este próximo martes 19.