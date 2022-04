¿Conoces al incógnito acompañante de Shakira que incluso ha aparecido en la portada de algunos de sus videos musicales?

Shakira publicó una fotografía desde su Instagram junto a su nuevo acompañante, un robot ya conocido que ha aparecido en las portadas de su videos. “Mi robot y yo les deseamos una pascua muy dulce”, escribió la artista colombiana en la descripción. En la imagen aparece vistiendo un vestido blanco con filos afelpados, mientras imita ser la pareja de baile del autómata que posa junto a ella.

No es la primera vez que este robot aparece junto a la famosa cantante, ya que también se lo ha visto aparecer en lanzamiento de sus temas musicales cómo: Girl Like Me, She Wolf, Whenever, Wherever, Hips Don’t Lie y Perro Fiel, lo que incluso a llamado la atención en varias ocasiones a sus fans.

Muchos de los fanáticos han empezado a cuestionarse el rol del este artefacto tecnológico en el papel profesional y artístico de Shakira, quien no ha dado una explicación pública del por qué la aparición del robot en las portadas.

Sin embargo, una de las características que siempre ha tenido la cantante es su creatividad al momento de componer y producir canciones, como también al momento de realizar su magníficos bailes de cadera en los videoclips.

Que significan los robots en los videos de Shakira Twitter @anthunesarth

La aparición de este robot, que ahora es todo un personaje en las redes sociales, ha desatado incluso varias teorías conspiranoicas con respecto al por qué Shakira tiene mucho apego o cercanía hacia el aparato tecnológico, que se ha transformado en un protagonista incógnito para los internautas.

Reacción del robot con memes

Las reacciones por parte de los internautas no faltaron, al observar que muchos de los usuarios en redes sociales empezaron a especular sobre el origen y significado del robot de Shakira en sus vídeos y publicaciones. Este ha sido uno de los memes más virales:

El robot de Shakira escuchando "Antología". pic.twitter.com/vMu9U0pfE5 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 12, 2022

Robot bailando el nuevo lanzamiento de su dueña

Hace unos días Shakira publicó un video de su robot bailando al ritmo de lo que será su nuevo trabajo junto al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. El tema denominado “Te Felicito” será lanzado el 22 de abril.