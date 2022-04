Cómo ver el nuevo programa de las Kardashians en streaming

Poster promocional de 'The Kardashians' (Foto: Divulgação)

Las Kardashian están de vuelta. Kim, Kourtney y Khloé Kardashian, junto con sus hermanas menores Kendall y Kylie Jenner y la madre Kris, regresan a los reality shows en The Kardashians, que se estrenó el jueves (14 de abril) en Hulu y en Star+ para Latinoamérica.

En la serie de realidad de estilo documental, la pandilla Kardashian-Jenner revela la verdad detrás de los titulares, mientras ofrece un vistazo detrás de escena de sus vidas privadas. Desde las presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares hasta las relaciones, los embarazos, el tiempo de juego y los abandonos escolares, el público obtendrá una mirada sincera de lo que han estado haciendo las Kardashian desde que Keeping Up With the Kardashians finalizó en junio pasado.

Cómo ver The Kardashians en línea

The Kardashians se transmite exclusivamente en Hulu para Estados Unidos y en Star+ para Latinoamérica. ¿No eres miembro todavía? Puedes unirte y recibir un periodo de prueba gratuito, donde puedes ver la nueva serie de la famosa familia y las otras ofertas en entretenimiento que tiene el nuevo servicio de streaming.

Kourtney Kardashian y Travis Barker estarían planeando tener un bebé a través de un proceso in vitro

Puede que una de las historias que veamos en esta nueva etapa de la serie sea la lucha de Kourtney Kardashian por tener un nuevo bebé junto a su pareja actual, Travis Barker.

Luego de que el mundo entero quedara sorprendido por el anuncio de su boda secreta en Las Vegas, Nevada. Muchos comenzaron a especular que quizás el músico y la socialité tenían ya varios años saliendo en secreto, lo cual podría explicar lo rápido que ha avanzado su relación, la propuesta de matrimonio llegó solo meses después de comenzar a salir oficialmente.

Kourtney Kardashian

Además, unos pocos meses más se acaban casando sin la presencia de amigos ni familia y ahora hasta se ha comenzado a hablar de un posible bebé, parece que las teorías eran ciertas. Por ahora, lo que ha mantenido las redes muy entretenidas es la conversación en torno al proceso de fecundación in vitro por el que desea pasar la pareja.

Una fuente cercana a la pareja habría comentado la posición de ambos y lo firmes que se sienten en cuento a tener un hijo juntos y que, precisamente por esto es que han decidido llevar a cabo una fecundación in vitro, para asegurar lo más posible el embarazo, debido a que Kourtney ya se acerca a la mitad de sus 40, lo cual dificulta mucho la fecundación natural.

“Siente que está casi en la edad límite para tener hijos, por lo que esta es casi su última oportunidad. Ambos están rezando por un milagro”. Aseguró la fuente a la revista Us. La fecundación in vitro es un proceso en el cual se unen el óvulo y el esperma en un laboratorio, en búsqueda de una fecundación exitosa, para luego reintroducir el óvulo en la mujer.

Te puede interesar:

Famosas que se comprometieron a los 40 y 50 y demostraron que nunca es tarde para el amor

Hijas de Angelina Jolie enseñan cómo llevar shorts de mezclilla en looks modernos

Revelan inquietantes mensajes de texto de Johnny Depp