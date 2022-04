Esta semana llegan: “Better Call Saul”, “Batman” y “Barry”

Batman, Better Call Saul, Polar Bear, Barry Esta combinación de fotografías muestra el arte promocional, de izquierda a derecha, de la película "Batman" que debuta el lunes en HBO Max, "Better Call Saul" cuya temporada final se estrena el 18 de abril en AMC y AMC+, "Polar Bear" una película que se estrena el 22 de abril en Disney+ y "Barry" que regresa para una tercera temporada en HBO Max el 24 de abril. (HBOMax/AMC/Disney+/HBOMax via AP) (AP)

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

— “The Batman” (“Batman”) el mayor éxito de taquilla de lo que va del año, llegará el lunes a HBO Max justo después de 45 días de su estreno en cines. Como respuesta a la pandemia y para impulsar su servicio de streaming, Warner Bros. estrenó el año pasado sus películas simultáneamente en cines y en HBO Max. Este año los estrenos del estudio comenzarán a estar disponibles en streaming después de 45 días en cines, o casi la mitad del tiempo que duraba tradicionalmente la ventana de exhibición. “The Batman”, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson como el justiciero con capa, presenta a un Batman relativamente joven que aprende a ser un vigilante y el peso que esto conlleva. En mi reseña califiqué la película de tres horas como una “pieza de ánimo taciturno, llena de sombras y furia, que ha reducido a los arquetipos del comic a siluetas abstractas y personajes humanos sórdidos”. Tras su estreno en streaming, “The Batman” también se transmitirá por el canal HBO el sábado 23 de abril.

— “Navalny” es un retrato documental vigorizante de uno de los enemigos políticos más férreos y abiertos de Vladimir Putin en Rusia. Alexei Navalny, el líder de la oposición rusa, está actualmente en prisión. El mes pasado fue sentenciado a nueve años de cárcel tras ser declarado culpable de fraude en un caso que los críticos dicen tiene motivaciones políticas. “Navalny”, dirigido por Daniel Roher, fue filmado principalmente a finales de 2020 y comienzos de 2021 mientras Navalny se recuperaba en Alemania tras un intento de asesinato por envenenamiento. La película se estrena en CNN y CNN+ el domingo 24 de abril. (También llegará a HBO Max en una fecha posterior). En su reseña la periodista de AP, Lindsey Bahr dijo que “Navalny” tiene “todos los elementos de un thriller de Hollywood” y es “incluso más escalofriante y profético” tras la invasión de Putin a Ucrania.

— A tiempo para el Día de la Tierra, The Walt Disney Co. estrenará “Polar Bear” el 22 de abril en Disney+. El documental de Disneynature, narrado por Catherine Keener, sigue a una madre osa polar y a sus oseznos. Es dirigido por Alastair Fothergill y Jeff Wilson, quien también estuvo a cargo de “Penguins” de Disneynature.

— Jake Coyle

MÚSICA

— En el mismo mes que “Nick of Time” de Bonnie Raitt fue incorporado al Registro Nacional de Grabaciones, la cantautora demuestra que no bajará el ritmo y ofrece el álbum de 10 canciones “Just Like That…”. Se trata de su 21o álbum de larga duración y el primero en seis años. El increíble primer sencillo es uno de los más animados, “Made Up Mind”, con elegantes arreglos de cuerda y acordes con toques de blues. Raitt produjo el álbum, trabajando junto al ingeniero de producción Ryan Freeland, quien ya había hecho dupla con Raitt al ganar el Grammy a mejor álbum de música estadounidense por “Slipstream” de 2012.

— El segundo álbum solista de Brian May, “Another World” de 1998 tuvo una buena recepción a pesar de que no destacó en las listas de popularidad. El viernes 22 de abril el guitarrista y cantautor de la banda Queen le dará una nueva oportunidad con una edición de lujo. El álbum contiene las piezas originales remasterizadas así como un disco de 15 canciones que tiene remixes inéditos, rarezas, versiones en vivo y covers, incluyendo su versión homenaje a la clásica del rock ‘n’ roll “Maybe Baby” de Buddy Holly.

— Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— Barry Berkman está convencido de que su destino es ser actor y trabaja duro, al tiempo que retira los obstáculos que dejó su carrera anterior de sicario. Cuando la comedia oscura de HBO “Barry” regresa para su tercera temporada aplazada por la pandemia, el originario del centro de Estados Unidos residente en Los Angeles mira hacia su interior para comprender por qué se convirtió en matón. Bill Hader interpreta al protagonista y es cocreador de la serie galardonada con el Emmy que llega el domingo 24 de abril, y se podrá ver en HBO Max. También vuelven: Henry Winkler como el antiguo profesor de actuación de Barry y Sarah Goldberg como la novia de Barry.

— “Better Call Saul” y su astro, Bob Odenkirk, continuaron brillantemente el legado de “Breaking Bad”, pero ha llegado el momento de despedirse de la precuela derivada. O quizá empezar una larga despedida, pues la sexta y última temporada de la serie está dividida en dos partes. Los primeros siete episodios se transmitirán el lunes 18 de abril en AMC y AMC+, mientras que los últimos seis debutarán el 11 de julio. Ha sido una larga espera para los fans de Saul Goodman, el sospechoso abogado también conocido como Jimmy McGill, desde que la quinta temporada terminó en abril de 2020. La pandemia hizo que la producción se retrasara y durante la grabación de esta temporada un problema de salud de Odenkirk también afectó el rodaje.

— “The Man Who Fell to Earth” la película de 1976 protagonizada por David Bowie y dirigida por Nicolas Roeg, se basaba en la novela homónima de Walter Tevis. La película y el libro son citados como inspiración para la serie de drama de Showtime del mismo nombre. Chiwetel Ejiofor interpreta a un alien que llega a la Tierra en “un momento crucial de la evolución humana”. Naomie Harris coprotagoniza en el papel de una científica que se une a la misión para salvar dos mundos, mientras que Bill Nighy, Jimmi Simpson y Kate Mulgrew también forman parte del elenco. “The Man Who Fell to Earth”, creada por los veteranos de la serie “Star Trek” Alex Kurtzman y Jenny Lumet, se estrena el domingo 24 de abril.

— Lynn Elber