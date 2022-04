Testigos de Johnny Depp aseguran que Amber Heard miente y él fue maltratado por ella

En apenas cuatro días desde que empezó el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, hemos tenido una multitud de declaraciones que abren una ventana a cómo fue el matrimonio entre ambos actores. En esta oportunidad, testigos de Depp defendieron al actor y contaron como su ex esposa lo maltrataba y desestimaba.

Este pasado miércoles, subió al estrado para declarar como testigo Isaac Baruch, uno de los mejores amigos de Johnny, que conoce desde su adolescencia, y que además pudo convivir muy de cerca con la pareja en su tiempo de matrimonio.

Baruch, que es pintor de larga experiencia y vecino de Depp luego de que este lo invitara a vivir en Califronia, declaró que Heard le agradó desde el principio de su relación con Depp pero luego relató una discusión telefónica cuando Depp estaba en su casa y Heard se encontraba en Nueva York:

“La primera discusión que recuerdo, fue una discusión telefónica. Johnny estaba en la mesa de la cocina y estaba gritando por algo y en la otra línea estaba Amber, estaba en Nueva York y hablaban por altavoz. Ella está en Nueva York, él está en la mesa de la cocina. Estaban discutiendo. Y él dice: ‘¿Quién es? ¿Quién es?’ Y ella dice: ‘Bebé, vamos, por favor no lo hagas, ¿qué estás haciendo, bebé? ¿Por qué estás siendo así, cariño? La tercera vez que sucedió, digo, no hay solución en esta conversación, tomé el teléfono y le dije: ‘Hola, Amber, soy Isaac. Escucha, esta conversación ya terminó.’ Y colgué el teléfono. Ella no volvió a llamar y él se fue a la cama.”

Baruch también aseguró que el nunca presenció ningún acto de violencia física, señalando que Heard está mintiendo: “No presencié ningún tipo de violencia física. ‘¿Qué demonios es esto? ¿Qué está pasando?’ pensé [...] ¿Que si estoy enojado? Yo lo que siento es cansancio, y quiero que todo esto acabe, que ella pueda sanar, que él pueda sanar. Tantas personas se han visto afectadas por esta mentira maliciosa que ella comenzó y creó, y se ha ido por la puerta y alrededor del mundo.”

Hermana de Depp dijo que Heard llamó a su hermano “viejo gordo”

La hermana de Johnny Depp, Christi Dembrowski, también declaró en el polémico juicio, manifestando que se sintió “devastada” cuando su hermano menor decidió casarse con la actriz: “Estaba asustada, en realidad estaba devastada. De hecho, traté de convencerlo de que esperara un poco más”.

Según Dembrowski, la pareja de Hollywood peleaba a menudo y Heard se burlaba de el constantemente, llamándolo “viejo gordo” en alguna ocasión.

La testigo contó una anécdota de que cuando la marca Dior buscó a Depp para ser la imagen para una campaña de uno de sus productos, ella estaba “incrédula y un poco disgustada”, afirmó la hermana. “Dior, ¿por qué Dior querría hacer negocios contigo? Se trata de clase y estilo, y no tienes estilo”, supuestamente dijo Heard.