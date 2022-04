Protagonista de ‘Bridgerton’ revela cuál es su personaje favorito y no es su coestrella

Sin duda, en la segunda temporada de ‘Bridgerton’ reinó el feminismo. Esta fue una de las calves del éxito de esta entrega en la que se pudo apreciar cómo los personajes interpretados por muy empoderadas mujeres le dieron un vuelco a esta trama en la que además prevaleció el romance, por sobre todas las situaciones.

Esto generó debates y demás reacciones en las que la aceptación fue indiscutible, pues no hay quien no haya aplaudido la inclusión de una figura tan rebelde y justa como la de Kate Sharma interpretada de forma impecable por Simone Ashley. Ella no solo fue la vocera de quienes gustan ir en contra de todo pronóstico, sino que también inspiró a quienes han defendido siempre el amor, las relaciones y los pensamientos transformadores que dejan en alto la posición clara, objetiva, muy sensible, así como justa de las mujeres desde épocas pasadas hasta la actualidad.

Es por ello que no es de extrañar que se haya generado un impacto positivo con su rol, sino que también ella haya sido eco de cuál fue uno de sus personajes favoritos en la serie debido a la temática que le tocó abordar.

¿Cuál es el personaje favorito de Simone Ashley en ‘Bridgerton’?

Los fieles seguidores de ‘Bridgerton’ bien podrían pensar que uno de los personajes favoritos de Simone Ashley sería el de su coestrella Jonathan Bailey con quien hizo una conexión tan especial que sobrepasó las pantallas hasta el punto de que muchos llegaron a imaginar que ellos podrían estar saliendo o pasándola muy bien fuera de cámaras, pero la realidad es que solo son muy buenos amigos y unos excelentes profesionales de la actuación que se entregaron en cuerpo y alma con sus papeles en esta tan exitosa serie de Netflix.

Y por tanto, ella aseguró que pese a que Jonathan es un gran amigo, éste no fue el personaje que la cautivó, sino por el contrario, fue la pequeña rebelde Eloise, interpretado por la joven actriz Claudia Jessie. Para Ashley esta chica mostró un lado muy complejo, si se quiere profundo acerca de los derechos y deberes de la mujer en la sociedad. Siendo éste un tema casi prohibido para la Regencia de Londres del Siglo XIX, ella lo abordó muy bien y dejó claro que no está mal ser diferente, pero sobre todo, ser consciente de lo que se desea y es productivo para la mujer.

“Mi hermano Bridgerton favorito es Eloise y, para Kate, también Eloise. Y, Claudia Jessie, la actriz que la interpreta, es increíble. Quiero decir, tremenda actuación. Además, es un placer trabajar con ella”, dijo Ashley durante una entrevista con Netflix y así lo reseñó el portal Spoiler.

Con esto deja además claro que en esta producción no hay egos, ni rencillas, por el contrario, hay mucha unión y respeto por el trabajo que cada uno asume en esta historia y que resulta impactante para el público. Además, expresó sentirse a gusto con su rol con el que también deja claro que no hay que dejarse llevar por los acuerdos familiares, sino que hay que dejar que el amor fluya.