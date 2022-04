¿Por qué los feligreses no pueden consumir carne roja en Semana Santa? Aquí te explicamos

(Photo by Hamilton Lopez/ Getty Images) (Agencia Press South/Getty Images)

El origen de no comer carne es tradición de la Iglesia Católica que se lo práctica con más énfasis en Semana Santa. Esto se remonta al siglo II y tienen una connotación de purificación entre los cristianos.

Toma como referencia los sacrificios de Jesús que son relatados en el nuevo testamento del libro sagrado. Los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas narran el ayuno de 40 días y cuarenta noches, su retiro en el desierto y la tentación, como ejemplo de fortaleza espiritual del hijo del hombre.

Semana Santa Feriado en Ecuador (Pixabay)

Este ritual de purificación inicia desde el miércoles de ceniza y la abstinencia de carne roja se da todos los días viernes previo a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La tradición dicta que el día en donde se debe practicar la abstinencia y ayuno con más énfasis el viernes santo.

No comunicamos con el Padre Bruno Roque que pertenece a la Congregación de Los Sacerdotes Del Sagrado Corazón de Jesús para que explique de qué se trata esta tradición sacrosanta de la doctrina católica.

La Semana Santa en Ecuador empieza con el Domingo de Ramos Internet

¿Por qué no se debe consumir carne roja en Semana Santa?

P: La razón es que los viernes nosotros celebramos la muertes de Jesús en la cruz. Entonces la tradición de la iglesia ha dictado que ese día por respeto y cómo una penitencia no se come carne roja. Como también hacemos en el inicio de la cuaresma, por respeto a quien estregó su vida por nosotros, ahora asociamos a su pasión o muerte, evitar este consumo en ese día.

¿Qué tan grave sería el pecado en el caso de que un feligrés consuma carne en estas fechas?

P: Más bien es una costumbre. No es una cuestión de pecado. No es un pecado mortal hacerlo, pero si se hace por tradición y respeto no comer este alimento ese día.

En este caso, ¿por qué si es autorizado comer carne de pescado?

P: Porque la carne roja tiene el tema de la sangre, en la sangre está la vida y el sacrificio que hizo Jesús por el mundo. En cambio en el pescado está presente esto. La iglesia nos invita en estos días a hacer un día de ayuno, de oración y abstinencia. Es decir, dejar de consumir un alimento por una causa mayor.

¿Por qué se lo puede relacionar al alimento del pescado con Jesucristo?

P: Los primeros cristianos daban como una señal de Jesús la imagen de este ser vivo marino. Entonces se asocia a la persona de Cristo, ya que se colocaba Ichthys junto con un pescado.