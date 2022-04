Mira todos los detalles del estreno de Batman en HBO

El próximo 18 de abril se estrenará a través del servicio de Streaming HBO “Batman” la nueva cinta de DC dirigida por Matt Reeves, que, tal como fue acordado, comenzó su periplo por los cines del mundo hace poco más de un mes y ahora llegará a los hogares.

La experiencia en la gran pantalla fue exitosa. Según la Warner Bros., tan solo en el fin de semana de su estreno la película protagonizada por Robert Pattinson generó 128.5 millones de dólares en ventas de entradas en Estados Unidos y Canadá.

“En la nueva revisión del superhéroe de DC, Bruce Wayne empieza a cuestionarse si sus aventuras están perjudicando a la ciudad de Gotham. La aparición de un asesino en serie, apodado Enigma (Paul Dano), le hará enfrentarse a sus dudas y también a los secretos de su familia. Una revisión sesentera, más oscura y al estilo de Kurt Cobain, el líder de Nirvana”, reseñó Cinemanía.

Reparto de lujo

En la película aparecen Catwoman (Zoë Kravitz), Alfred (Andy Serkis), Pingüino (Colin Farrell), James Gordon (Jeffrey Wright) o Carmine Falcone (John Turturro), entre otros.

“HBO Max también contará próximamente con otros estrenos de la cartelera como Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore, que llegó el pasado 8 de abril a los cines. Warner ha encontrado una nueva forma triunfal de estrenar sus filmes, pese a que a muchos no les termina de convencer este nuevo patrón”, citó el medio.

En México se tiene programado un evento gratuito en el que los fans podrán tomarse fotos con el batimóvil. Esto será entre el 14 y el 26 de abril en Frontera #88, en la colonia Roma Norte, en un horario comprendido entre las 12 y las 19 horas, informó El Financiero.

Lo que viene con Batman

Una parte que se ha dado a conocer y que no quedó en la producción final tiene que ver con una visita que Bruce Wayne hace a la cárcel.

Dentro de la prisión Arkham, Wayne se ve cara a cara con “El Joker” para pedirle respuestas sobre su nuevo enemigo ‘El Acertijo’. Se cree que dado el éxito inicial de la película y la buena impresión que ha dado su protagonista, Reeves se está planteando grabar otra entrega del hombre murciélago para mantener cautivados a sus seguidores.

Además, las pistas que se dejan en la película permiten deducir que otros villanos aparecerán en próximas entregas. Curiosamente, en el caso de “El Pingüino” interpretado por Colin Farrel, se supo que el actor Dani De Vito quedó gratamente impresionado con su actuación, lo que no es poca cosa teniendo en cuenta que su trabajo en Batman Return. “En términos de actuaciones, creo que Colin - quien es un buen amigo mío- hizo un buen trabajo en eso. Te sacas el sombrero ante cualquiera que se siente en una silla de maquillaje por todo ese tiempo. Lo hice para El Pingüino y lo amé”, expresó el actor.

El protagonista, Robert Pattinson dijo por su parte que las escenas que más costaron eran aquellas que involucraban movimientos sutiles, ya que el traje de Batman es muy rígido. Por ejemplo, mover los brazos de cierta manera o girar la cabeza era algo que no podía hacer. “Hay cosas sencillas que simplemente no consigues hacer... Con el traje, por ejemplo, era muy difícil mirar hacia arriba. Simplemente no puedes hacerlo, y tratas de mantenerte en esa posición, lo que era una tortura”, explicó Pattinson a Sensacine, citado por Espinof.com.

